"Сахалин-2" накачает миллиарды долларов

ЮЖНО-САХАЛИНСК. 2 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - На два года раньше срока на полный раздел продукции вышел последний из российских СРП (Соглашение о разделе продукции)-проектов - «Сахалин-2». В этом году государство может рассчитывать на полмиллиарда долларов дохода, а до 2031 года - в общей сложности не менее 100 миллиардов.

С марта текущего года Россия будет ежемесячно получать свою долю прибыльной продукции с проекта «Сахалин-2», говорится в сообщении оператора проекта Sakhalin Energy. При цене на нефть 100 долл./барр. в этом году государство получит около 500 млн долл. (без роялти и налога на прибыль), а всего до конца проекта платежи России, по оценке компании, превысят 100 млрд долл.

Изначально выход на раздел продукции на «Сахалине-2» ожидался лишь в 2013-2014 годах, однако уже в первом квартале проекту удалось выйти на полную окупаемость - на два года раньше запланированного срока. Это не только следствие благоприятной конъюнктуры рынка, но и результат усилий компании по оптимизации производства, подчеркнул главный исполнительный директор Sakhalin Energy Андрей Галаев. Общая сумма возмещенных затрат на реализацию проекта «Сахалин-2» составила 24,5 млрд долл. (капитальные и операционные затраты по первому и второму этапам проекта).

Два других российских СРП-проекта - «Сахалин-1» и Харьягинское месторождение - уже вышли на уровень полного раздела продукции: в прошлом году они принесли государству более 2,5 млрд долл. Еще 450 млн долл. составили дивиденды по проекту «Сахалин-2». «Вместе с компаниями-операторами Минэнерго ведет постоянную работу по оптимизации затрат по всем СРП-проектам, и уже в этом году это положительно отразится на доходах государства», — рассказали в ведомстве. По оценкам Минэнерго, за последние несколько лет на фоне общего роста издержек в отрасли поступления государству за весь срок реализации СРП увеличились в четыре раза. В этом году министерство планирует добиться снижения удельных операционных издержек на 7%, при этом рост доходов государства составит 19%, подчеркнули в Минэнерго. Ранее глава ведомства Сергей Шматко заявлял, что в текущем году доходы России от трех проектов должны составить более 3,6 млрд долл.

Ранее к СРП-проектам претензии нередко возникали у Счетной палаты РФ: по итогам последних проверок проектов «Сахалин-1», «Сахалин-2» и Харьягинского месторождения ведомство отмечало их неэффективность, а некоторые эксперты ставили вопрос о целесообразности системы СРП как таковой. Однако в январе этого года Сергей Шматко заверил, что существующие соглашения пересматриваться не будут, добавив, что «тема СРП в России окончательно выздоровела», сообщает РБК daily.

Фото сайта truboprovod.ru