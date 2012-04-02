vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 1 апреля 2012, 23:06

Published 1 апреля 2012, 23:06

Modified 17 сентября 2022, 11:53

Updated 17 сентября 2022, 11:53

Тысяча квартир этой весной обретут хозяев в столице Приморья

1 апреля 2012, 23:06
В микрорайоне Снеговая падь продолжается строительство и сдача в эксплуатацию жилья для военнослужащих

ВЛАДИВОСТОК. 2 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - В Главной базе Тихоокеанского флота продолжается строительство и сдача в эксплуатацию жилья для военнослужащих в микрорайоне Снеговая Падь.
С начала 2012 г. в микрорайоне было сдано в эксплуатацию 15 жилых домов и заселено около 2 тысяч квартир, в которых сейчас проживает почти пять тысяч человек.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Восточного военного округа (Владивосток), во второй половине апреля строители готовят очередной подарок для военнослужащих Восточного военного округа и членов их семей. Около тысячи семей станут счастливыми обладателями благоустроенных квартир в четырех многоэтажных домах.
Кроме того, строители готовят к сдаче и очередной, уже третий по счету детский садик. Ему уже дали название - «Катерок». В настоящее время рабочие проводят приготовления к сдаче в эксплуатацию зданий, делают контрольные проверки всех систем жизнеобеспечения и готовят необходимую документацию.
В перспективе в Снеговой Пади предусмотрено строительство 16 тысяч квартир на 60 тысяч жителей, 5 школ и детских садов, спортивных сооружений и прочих объектов соцкультбыта. А дорожная инфраструктура района вскоре соединится с трассой федерального значения М-60.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика