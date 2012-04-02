Тысяча квартир этой весной обретут хозяев в столице Приморья

ВЛАДИВОСТОК. 2 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - В Главной базе Тихоокеанского флота продолжается строительство и сдача в эксплуатацию жилья для военнослужащих в микрорайоне Снеговая Падь.

С начала 2012 г. в микрорайоне было сдано в эксплуатацию 15 жилых домов и заселено около 2 тысяч квартир, в которых сейчас проживает почти пять тысяч человек.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Восточного военного округа (Владивосток), во второй половине апреля строители готовят очередной подарок для военнослужащих Восточного военного округа и членов их семей. Около тысячи семей станут счастливыми обладателями благоустроенных квартир в четырех многоэтажных домах.

Кроме того, строители готовят к сдаче и очередной, уже третий по счету детский садик. Ему уже дали название - «Катерок». В настоящее время рабочие проводят приготовления к сдаче в эксплуатацию зданий, делают контрольные проверки всех систем жизнеобеспечения и готовят необходимую документацию.

В перспективе в Снеговой Пади предусмотрено строительство 16 тысяч квартир на 60 тысяч жителей, 5 школ и детских садов, спортивных сооружений и прочих объектов соцкультбыта. А дорожная инфраструктура района вскоре соединится с трассой федерального значения М-60.