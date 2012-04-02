vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 1 апреля 2012, 23:01

Published 1 апреля 2012, 23:01

Modified 17 сентября 2022, 11:53

Updated 17 сентября 2022, 11:53

В одном из городов Приморья полыхал сильный пожар

1 апреля 2012, 23:01
Сюжет
Происшествие
Когда пожарные разбирали завалы, обнаружили тело погибшего человека

ВЛАДИВОСТОК. 2 апреля. ВОСТОК-МЕДИА – Вчера ночью в 5.29 поступило сообщение о пожаре на улице Жуковского в городе Артеме.
Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Приморскому краю, спустя 7 минут на место прибыли пожарные подразделения. В 5.58 огонь был локализован, а в 9.45 – полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров.
В ходе разбора завалов обнаружено тело погибшего. Причины пожара и личность устанавливается.

А.А.
Фото с сайта http://ckoro.ru/news/

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика