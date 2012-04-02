В одном из городов Приморья полыхал сильный пожар

ВЛАДИВОСТОК. 2 апреля. ВОСТОК-МЕДИА – Вчера ночью в 5.29 поступило сообщение о пожаре на улице Жуковского в городе Артеме.

Как сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Приморскому краю, спустя 7 минут на место прибыли пожарные подразделения. В 5.58 огонь был локализован, а в 9.45 – полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров.

В ходе разбора завалов обнаружено тело погибшего. Причины пожара и личность устанавливается.