Вячеслав Шпорт потребовал ускориться властям Комсомольска-на-Амуре

ХАБАРОВСК. 2 апреля. ВОСТОК-МЕДИА — Губернатор Хабаровского края в ходе рабочей поездки проинспектировал объекты, которые планируется сдать в рамках празднования 80-летия со дня основания Комсомольска-на-Амуре.

К юбилею, который жители отметят 12 июня, уже завершен капитальный ремонт краевого государственного учреждения «Городской Центр социальной поддержки населения». На эти цели краевой бюджет выделил около 6,3 млн. рублей. Реконструируются дома-интерната и драматический театр, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе правительства.

Вячеслав Шпорт побывал на месте строительства многофункционального спортивного зала средней школы № 23, сдача которого запланирована на апрель месяц. На месте глава края сделал замечания, которые поручено устранить министерству строительства совместно с подрядной организацией.

В городе ведется строительство жилья. Срок сдачи домов на проспекте Первостроителей - 2012 и 2013 годы. Среди приоритетных направлений глава края назвал расселение из ветхого жилого фонда. «В этом году планируется снести 14 таких домов. Всего их в Комсомольске-на-Амуре более 90. Выделенные федеральным центром средства идут по назначению и должны быть освоены в полном объеме», - подчеркнул глава края.

В этом направлении власти города реализуют идею малоэтажного строительства. По улице Красноармейской возводится дом, срок сдачи – декабрь этого года.

Под вопросом пока остаются сроки ввода в строй хирургического блога городского онкологического диспансера. По словам министра строительства Андрея Попова, на сегодняшний день отставание по срокам значительное. Помещения под поставку дорогостоящего оборудования не готовы. Министерство строительства подало в суд на подрядчика ООО «Сфера Плюс» иск о возмещении убытков.

Вячеслав Шпорт потребовал, чтобы к недобросовестному подрядчику были применены самые жесткие санкции. «Необходимо, чтобы вы самым тщательным образом разобрались в ситуации и приняли жесткие меры. Все социально значимые объекты Комсомольска-на-Амуре должны быть введены в строй своевременно. Юбилей города мы должны отметить достойно», - подчеркнул Губернатор. Ход строительства Вячеслав Шпорт контролирует лично.

По словам главы края, сегодняшняя система аукционов, в рамках которой выигрывают подрядчики, предложившие наименьшую сумму выполнения заказа, несовершенна. Необходимы законодательные инициативы, они есть. «Готовится новый законопроект о федеральном заказе. Это ответ, в том числе, и на наши предложения», - сказал Вячеслав Шпорт.

В рамках празднования 80-летия, 9 июня в Комсомольске-на-Амуре состоится торжественное собрание и праздничный концерт. На следующий день стадион «Авангард» будет принимать участников праздник-парада. 11 июня состоятся карнавальное шествие и праздничный митинг. В этот же день на набережной пройдут народные гуляния и концерт лучших коллективов города. Вечером ночное небо украсит праздничный фейерверк.