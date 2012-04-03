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Posted 3 апреля 2012, 01:52

Published 3 апреля 2012, 01:52

Modified 17 сентября 2022, 11:53

Updated 17 сентября 2022, 11:53

Кроме ЕГЭ ученикам придется готовить портфолио своих достижений

3 апреля 2012, 01:52
Пока предложение в стадии обсуждения

ХАБАРОВСК. 3 апреля. ВОСТОК-МЕДИА -Педагоги края обсуждают необходимость введения альтернативы ЕГЭ. Дискуссия проходит в рамках аналитического семинара, который проводят в Хабаровске эксперты московского института проблем образовательной политики «Эврика» при поддержке министерства образования и науки Хабаровского края.

В семинаре участвуют более 150 человек – представители органов власти, директора школ, педагогическая общественность.

Ключевая тема обсуждения – совершенствование системы оценки качества общего образования. С принятием федеральных государственных образовательных стандартов в основу государственной политики в сфере образования положен принцип развивающего обучения. Сегодня в системе образования используется только один инструмент оценки – ЕГЭ. По мнению ряда специалистов, единый государственный экзамен не должен оставаться единственным оценочным инструментом., сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

«В настоящее время в системе оценки учащихся революционных изменений быть не может. Однако необходимы дополнительные механизмы, которые позволили бы более многогранно учитывать достижения школьников», – считает научный руководитель института «Эврика» Александр Адамский.

Среди альтернативных способов оценки – использование портфолио, то есть, индивидуального «портфеля» образовательных достижений учеников, выполнение ими проектных, творческих, исследовательских работ. Иными словами, система оценки должна учитывать не только результаты освоения школьных предметов, но и степень социализации ребенка, его индивидуальный прогресс.

По мнению эксперта, для развития системы оценки качества образования необходимо совершенствование нормативной базы на всех уровнях, начиная с федерального и заканчивая конкретным образовательным учреждением.

Фото http://www.google.ru

ен

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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