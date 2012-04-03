Кроме ЕГЭ ученикам придется готовить портфолио своих достижений

Ключевая тема обсуждения – совершенствование системы оценки качества общего образования. С принятием федеральных государственных образовательных стандартов в основу государственной политики в сфере образования положен принцип развивающего обучения. Сегодня в системе образования используется только один инструмент оценки – ЕГЭ. По мнению ряда специалистов, единый государственный экзамен не должен оставаться единственным оценочным инструментом., сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.