Огонь не пощадил 40 домов на Дальнем Востоке

Posted 2 апреля 2012, 22:17
Published 2 апреля 2012, 22:17
Modified 17 сентября 2022, 11:53
Updated 17 сентября 2022, 11:53
ХАБАРОВСК. 3 апреля. ВОСТОК-МЕДИА- За прошедшие сутки в населенных пунктах дальневосточного региона произошло 56 пожаров:в жилом секторе – 40, на прочих объектах – 16. Наибольшее число пожаров произошло в Приморском крае - 30.
Спасено 14 человек, травмирован 1 человек. Для ликвидации загораний и пожаров привлекались 603 человека личного состава и 220 единиц техники, сообщает пресс-служба ДВРЦ МЧС России.
Фото http://www.google.ru
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