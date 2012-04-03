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Posted 2 апреля 2012, 22:17

Published 2 апреля 2012, 22:17

Modified 17 сентября 2022, 11:53

Updated 17 сентября 2022, 11:53

Огонь не пощадил 40 домов на Дальнем Востоке

2 апреля 2012, 22:17
За минувшие сутки произошло 56 пожаров

ХАБАРОВСК. 3 апреля. ВОСТОК-МЕДИА- За прошедшие сутки в населенных пунктах дальневосточного региона произошло 56 пожаров:в жилом секторе – 40, на прочих объектах – 16. Наибольшее число пожаров произошло в Приморском крае - 30.

Спасено 14 человек, травмирован 1 человек. Для ликвидации загораний и пожаров привлекались 603 человека личного состава и 220 единиц техники, сообщает пресс-служба ДВРЦ МЧС России.

Фото http://www.google.ru

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#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край
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