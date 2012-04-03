Под Белогорском саперы ВВО подорвали метровую толщь льда

ХАБАРОВСК. 3 апреля. ВОСТОК-МЕДИА — Сегодня подрывом льда на реке Томь под городом Белогорском завершился сбор саперов-подрывников Восточного военного округа, которые будут задействованы при ликвидации ледовых заторов на реках Амурской области, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ВВО.

Подрыв льда толщиной 1.1 метра стал завершающим этапом обучения военнослужащих саперных подразделений общевойскового объединения, дислоцированного в регионе. В сборе приняли участие 24 сапера-подрывника, которые в составе специально созданных команд будут производить подрывы льда на реках Амурской области в период ледохода. Сбор проходили на базе инженерно-саперного батальона под руководством начальника инженерных войск общевойскового объединения полковника Владимира Иванченко.

В течение пяти дней военнослужащие совершенствовали профессиональное мастерство, изучали особенности проведения взрывных работ на реках, способы подрывов и технику безопасности при выполнении задач. На практике были отработаны действия по выходу на лед, бурению лунок, установке зарядов.

Помимо команд саперов-подрывников в готовности оперативно оказать помощь в проведении разведки ледовой обстановки, уничтожении заторов льда и других профилактических и аварийно-спасательных работ находятся созданные артиллерийские и минометные подразделения, авиационные экипажи, а также сводные отряды ликвидации последствий. Всего - более 250 военнослужащих, около 20 вертолетов и самолетов штурмовой, бомбардировочной и транспортной авиации, свыше 50 единиц автомобильной и специальной техники. Для возможного проведения подрывов выделено достаточное количество взрывчатых веществ, различных артиллерийских снарядов, бомб и мин.