В Приморье разрабатывается новый закон о туризме

ВЛАДИВОСТОК. 3 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Депутаты Законодательного собрания разрабатывают новый закон «О туристской деятельности на территории Приморского края». На заседании комитета по экономической политике и собственности законодатели обсудили концепцию будущего закона.

Как сообщила пресс-служба приморского парламента, закон установит правовые основы отношений в сфере туризма и туристской деятельности, приоритетные направления развития рынка туристских услуг, компетенцию органов государственной власти Приморского края в этой сфере. Он направлен на реализацию прав граждан на отдых, приобщение к культурно-историческим ценностям, международное сотрудничество, обеспечение безопасности туристов.

По словам председателя комитета Виктора Горчакова, пока документ является базовым, ко второму чтению продолжится его совершенствование. «Будут учтены все требования в области развития рекреационного комплекса Приморского края. Есть четкое видение, как использовать все имеющиеся природные ресурсы, чтобы привлечь инвестиции в муниципальные образования Приморья и способствовать развитию нашего края в целом», - пояснил депутат.