Анонс дальневосточного приложения газеты "Труд-7" № 11 от 5 апреля

Posted 3 апреля 2012, 23:55
Published 3 апреля 2012, 23:55
Modified 17 сентября 2022, 11:51
Updated 17 сентября 2022, 11:51
ВЛАДИВОСТОК. 4 апреля. ВОСТОК-МЕДИА – Сейчас на многих предприятиях Хабаровского края работают старые котельные на мазуте или угле. Они неэффективны и неэкологичны. При переводе на газ экономия затрат на топливо будет весьма существенная. Подробности - в публикации «Осуществляется газификация промышленных предприятий, а также населения городов и посёлков».
«Довольны ли граждане работой судебных приставов?». Судя по письму, которое прислала в редакцию газеты «Труд» на Дальнем Востоке» жительница Владивостока Галина Астраханцева - не очень. И это ещё мягко сказано…
Заявление одной из пациенток крупнейшей больницы Владивостока в прокуратуру буквально взбудоражило общественность города и Приморья. Выяснилось, что в больнице действительно используют просроченные лекарства. По факту возбудили административное дело по статье «Грубое нарушение лицензионных условий». Об этом - в материале «Язвы здравоохранения. Или почему в «тысячекоечной» больнице Владивостока уволились все санитарки и нет нормальных лекарств?».
Вопрос продовольственной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в повестку владивостокского саммита АТЭС включил секретариат форума. По мнению учёных хабаровского Института экономических исследований ДВО РАН, вопрос обеспечения продовольственной безопасности осложнится с вступлением нашей страны в ВТО. Подробности в публикации «В зоне бедствия находится сельское хозяйство России, уверен член-корреспондент РАСХР Алексей Шелепа».
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский провёл экстренное совещание по вопросам утилизации мусора, где потребовал от управления Росприроднадзора ускорить проводимую проверку комплекса по переработке твёрдых бытовых отходов и определиться с выдачей подрядчику комплекса лицензий на право утилизации мусора.
Чем было вызвано требование губернатора - в материале «Владивосток может «утонуть» в мусоре».
Подробнее с этими и другими материалами можно познакомиться на сайте «ДВ – РОСС» www.trud-ost.ru
А.М.