Анонс дальневосточного приложения газеты "Труд-7" № 11 от 5 апреля

Заявление одной из пациенток крупнейшей больницы Владивостока в прокуратуру буквально взбудоражило общественность города и Приморья. Выяснилось, что в больнице действительно используют просроченные лекарства. По факту возбудили административное дело по статье «Грубое нарушение лицензионных условий». Об этом - в материале «Язвы здравоохранения. Или почему в «тысячекоечной» больнице Владивостока уволились все санитарки и нет нормальных лекарств?».