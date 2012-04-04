Чукотская окружная больница получила уникальное оборудование

В систему здравоохранения Чукотского автономного округа входят 5 районных больниц, 19 участковых больниц, 6 врачебных амбулаторий, 15 ФАПов, централизованных в единое Государственное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница». Эта система, созданная в 2002 году, позволила сформировать в условиях Чукотки эффективную структуру здравоохранения, обеспечивающую преемственность в процессе обследования и лечения больных и позволяющую контролировать уровень медицинской помощи на всех этапах, - сообщили РИА «Восток-Медиа» в управлении информационной политики Чукотского АО.

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