Чукотская окружная больница получила уникальное оборудование

Posted 3 апреля 2012, 21:28
Published 3 апреля 2012, 21:28
Modified 17 сентября 2022, 11:51
Updated 17 сентября 2022, 11:51
АНАДЫРЬ. 4 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Новый автоматический аппарат по исследованию крови получила Чукотская окружная больница в рамках реализации программы модернизации здравоохранения Чукотского автономного округа на 2011-2012 годы.
Оборудование позволяет исключить ручную работу при исследовании проб крови и избежать излишнего контакта медперсонала с материалом. Одновременно аппарат может исследовать 96 проб, в том числе на предмет определения группы крови, резус-фактора и даже способен осуществлять индивидуальный подбор донора конкретному реципиенту. Необходимые данные аппарат предоставляет через полтора часа.
Также в рамках программы модернизации здравоохранения в окружную больницу доставлен новый 64-срезовый компьютерный томограф и вирусный активатор, который автоматически очищает плазму крови от переносчиков инфекций, вирусов и бактерий. С новым инактиватором плазма очищается в течение полутора часов. Ранее процесс получения чистой плазмы был многоступенчатым и занимал полгода.
К настоящему моменту все оборудование смонтировано и введено в эксплуатацию.
В рамках программы модернизации здравоохранения Чукотского автономного округа на 2011-2012 годы для нужд учреждений здравоохранения региона будет закуплено свыше 65 наименований медицинского оборудования на общую сумму 112,9 млн рублей. 43,4 млн рублей (38,4%) из этих средств направлены на приобретение оборудования для оказания медицинской помощи женщинам и детям, включая новорожденных.
В систему здравоохранения Чукотского автономного округа входят 5 районных больниц, 19 участковых больниц, 6 врачебных амбулаторий, 15 ФАПов, централизованных в единое Государственное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница». Эта система, созданная в 2002 году, позволила сформировать в условиях Чукотки эффективную структуру здравоохранения, обеспечивающую преемственность в процессе обследования и лечения больных и позволяющую контролировать уровень медицинской помощи на всех этапах, - сообщили РИА «Восток-Медиа» в управлении информационной политики Чукотского АО.
Фото с сайта http://www.tvkrasnodar.ru/news/?page