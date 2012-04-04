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Posted 4 апреля 2012, 01:59

Published 4 апреля 2012, 01:59

Modified 17 сентября 2022, 11:51

Updated 17 сентября 2022, 11:51

Электрички в Приморье изменят график движения

4 апреля 2012, 01:59
Произойдет это уже завтра

ВЛАДИВОСТОК. 4 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - В Приморье в связи с проведением ремонтных работ 12.04.2012 г. (четверг) частично изменяется расписание электропоездов:
№7007 Владивосток (отпр. 17:05) – Сибирцево: Раздольное 18.45-18.46, Барановский 18.59-19.00, Уссурийск 19.24-19.25, Озерная падь 20.03-20.04, Ипполитовка 20.13-20.14, Сибирцево приб. 20.35, далее Сибирцево – Ружино по графику.
№6416 Артем 1 (отпр. 5:59) – Мыс Чуркин: Седанка 6.59, Чайка 7.05, Вторая речка 7.11, Моргородок 7.15, 3-я рабочая 7.22, Луговая 7.29, Мальцевская 7.34, Мыс Чуркин 7.40.
№6318 Кипарисово (отпр. 16:10) – Мыс Чуркин: Седанка 17.15-17.22, Чайка 17.28, Вторая речка 17.34, Моргородок 17.39, 3-я рабочая 17.46, Луговая 17.53, Мальцевская 17.57, Мыс Чуркин 18.03.
№6346 Кипарисово (отпр .7:35) – Мыс Чуркин: Седанка 8.42-8.45, Чайка 8.51, Вторая речка 8.57, Моргородок 9.02, 3-я рабочая 9.09, Луговая 9.05-9.16, Мальцевская 9.21, Мыс Чуркин 9.28.
№6326 Надеждинская (отпр. 11:27) – Мыс Чуркин: Седанка 19.07-19.13, Чайка 19.19, Вторая речка 19.25, Моргородок 19.29, 3-я рабочая 19.36, Луговая 19.43, Мальцевская 19.48, Мыс Чуркин 19.54.
№6325 Владивосток (отпр. 16:35) – Надеждинская: Моргородок 16.49, Вторая речка 16.54, Чайка 16.59, Седанка 17.04, Санаторная 17.08, Океанская 17.12, Спутник 17.17, Садгород 17.21, Весенняя 17.24, Угольная 17.29, Амурский Залив 17.35, Совхозная 17.39, Надеждинская 17.45.
Руководство пассажирского комплекса Дальневосточной магистрали обращается к пассажирам пригородных электропоездов с просьбой принять во внимание указанную информацию при планировании поездок.
За дополнительной информацией обращаться в пассажирский отдел ОАО «Экспресс Приморья» по телефону единой справочной службы компании во Владивостоке: 8 (423) 224-54-31 и на официальный сайт компании в сети Интернет: http://expresspk.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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