На Камчатке раскрыта дерзкая кража 1,5 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 4 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Из салона автомобиля предпринимателя, занимавшегося сбором денежных средств из электронных терминалов оплаты, была похищена инкассаторская сумка с 1,5 миллиоеоув рублей. Мужчина оставил «Тойоту» без присмотра всего на пару минут, понадеявшись на сигнализацию.За считанные секунды злоумышленник вскрыл автомобиль и скрылся с добычей.

Менее суток понадобилось оперативникам уголовного розыска, чтобы вычислить и задержать преступника. Им оказался 33-летний гость краевой столицы. В начале года он приехал на полуостров с материка на заработки.

Будущую жертву злоумышленник методично выслеживал почти месяц, чётко фиксируя маршрут передвижения, привычки, распорядок дня. Для удобства в машине были припасены теплые вещи, плед и специальная оптика.

Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания. В его съёмной квартире обнаружено почти полмиллиона рублей, которые он хранил под ванной и в мусорном ведре. Уголовный розыск отрабатывает информацию о местонахождении оставшейся части похищенного.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершённая в особо крупном размере). Злоумышленнику грозит, в частности, до 10 лет лишения свободы.

За оперативное раскрытие тяжкого преступления начальник УМВД России по Камчатскому краю Александр Сидоренко принял решение поощрить сотрудников уголовного розыска, сообщила пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю.