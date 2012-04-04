Обзор еженедельника "Камчатский край"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 4 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - В свежем номере газеты «Камчатский край» вы прочитаете:

- ПОПЛЫВЕМ. Грузопассажирское судно «Василий Завойко», строительство которого по заказу правительства края ведется на верфи в Даляне (КНР), свой первый рейс на север Камчатки совершит уже этой осенью;

- НЕ ВРЕМЯ ПИТЬ. По постановлению правительства края время запрета продажи крепкой алкогольной продукции с середины апреля увеличено на 3 часа. Трезвое время будет действовать с 22.00 до 10.00 часов;

- НА ПЕРЕКРЁСТКЕ. Лосося в этом году будет почти вдвое меньше, чем в 2011-м. Пойдет ли снова рыба с Дальнего Востока на запад Северным морским путем?

- КУЛЬМИНАЦИЯ ЗИМЫ. Камчатка на старте Фестиваля зимних видов спорта: в апреле нас ждут горные лыжи, звёздный биатлон, лыжные марафоны - Авачинский и Мутновский экстремальный;

- СТИХИЯ И ПРОГНОЗЫ. Сохраняется высокая вероятность сильного землетрясения на Камчатке, в её южной части, в том числе и в Кроноцком заливе, в течение ближайших пяти лет;

- БОМБА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ. Камчатские депутаты предлагают внести поправки в законодательство, чтобы ускорить реализацию и утилизацию конфискованных судов. Расходы государства на их содержание только за 7 лет составили порядка 210 млн рублей;

- ПРИГОВОРЁННЫЕ К ТРУЩОБАМ? Власти пытались переселить 10 человек из дома, признанного непригодным для проживания, в ещё более старый дом на Рябиковской. Это называется «компенсационное предоставление жилья»;

- ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ЛЕРНЕР. В Москве на 103-м году жизни скончался народный артист России, блистательный музыкант Давид Лернер. Ещё в 1936 году он привёз в Петропавловск первый рояль.

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