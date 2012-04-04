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Posted 4 апреля 2012, 01:25

Published 4 апреля 2012, 01:25

Modified 15 декабря 2023, 06:44

Updated 15 декабря 2023, 06:44

У российских автолюбителей – новая головная боль

4 апреля 2012, 01:25
Проблемы при оформлении ДТП им обеспечены

ВЛАДИВОСТОК. 4 марта. ВОСТОК-МЕДИА – В России начали применять новый порядок оформления дорожно-транспортных происшествий, и он уже вызвал трудности у некоторых автомобилистов, желающих получить возмещение ущерба по каско.

Дело в том, что, по новым методическим рекомендациям, инспекторы больше не ставят на справку печать. Некоторые сотрудники страховых компаний еще не осведомлены о том, что такая справка является действительной. А некоторые подозревают автомобилистов в подделке. В результате гражданам стали отказывать в получении выплат, сообщает ресурс www.auto.mail.ru.

На этом проблемы с новой справкой не заканчиваются. Отныне сотрудники ГИБДД фиксируют только видимые повреждения машины и не дополняют их фразой «возможны скрытые повреждения». Это может стать поводом для страховщика оплатить лишь ремонт внешних деталей под предлогом того, что скрытые повреждения вообще не связаны с данным ДТП. Обжаловать данное решение можно только через суд.

Впрочем, представители ГИБДД заверяют автомобилистов, что новая справка никоим образом не должна влиять на отказы в выплате страхового возмещения. По словам референта ГУОБДД Дмитрия Лейбова, отсутствие печати – не повод для сомнения в подлинности справки, ведь она напечатана на официальном бланке подразделения ГИБДД, либо имеет угловой штамп, что в равной мере подтверждает ее подлинность. При любых сомнениях страховщику следует самому обращаться в автоинспекцию за подтверждением того, что справка настоящая, и не создавать лишние проблемы для автомобилиста.

Что же касается скрытых повреждений, то страховщик обязан руководствоваться выводами независимого эксперта. «Сотрудник ГАИ не должен выполнять функции эксперта, его задача - лишь подтвердить факт ДТП и указать конкретные, непосредственно видимые, повреждения» – поясняет Дмитрий Лейбов.

В ГИБДД считают, что проблемы могут возникать лишь первое время после начала действия нового порядка оформления ДТП, и трудности с получением страховых выплат будут носить единичный характер.

А.М.
Фото: www.auto.mail.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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