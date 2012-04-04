У российских автолюбителей – новая головная боль

Впрочем, представители ГИБДД заверяют автомобилистов, что новая справка никоим образом не должна влиять на отказы в выплате страхового возмещения. По словам референта ГУОБДД Дмитрия Лейбова, отсутствие печати – не повод для сомнения в подлинности справки, ведь она напечатана на официальном бланке подразделения ГИБДД, либо имеет угловой штамп, что в равной мере подтверждает ее подлинность. При любых сомнениях страховщику следует самому обращаться в автоинспекцию за подтверждением того, что справка настоящая, и не создавать лишние проблемы для автомобилиста.