У российских автолюбителей – новая головная боль

Posted 4 апреля 2012, 01:25
Published 4 апреля 2012, 01:25
Modified 15 декабря 2023, 06:44
Updated 15 декабря 2023, 06:44
ВЛАДИВОСТОК. 4 марта. ВОСТОК-МЕДИА – В России начали применять новый порядок оформления дорожно-транспортных происшествий, и он уже вызвал трудности у некоторых автомобилистов, желающих получить возмещение ущерба по каско.
Дело в том, что, по новым методическим рекомендациям, инспекторы больше не ставят на справку печать. Некоторые сотрудники страховых компаний еще не осведомлены о том, что такая справка является действительной. А некоторые подозревают автомобилистов в подделке. В результате гражданам стали отказывать в получении выплат, сообщает ресурс www.auto.mail.ru.
На этом проблемы с новой справкой не заканчиваются. Отныне сотрудники ГИБДД фиксируют только видимые повреждения машины и не дополняют их фразой «возможны скрытые повреждения». Это может стать поводом для страховщика оплатить лишь ремонт внешних деталей под предлогом того, что скрытые повреждения вообще не связаны с данным ДТП. Обжаловать данное решение можно только через суд.
Впрочем, представители ГИБДД заверяют автомобилистов, что новая справка никоим образом не должна влиять на отказы в выплате страхового возмещения. По словам референта ГУОБДД Дмитрия Лейбова, отсутствие печати – не повод для сомнения в подлинности справки, ведь она напечатана на официальном бланке подразделения ГИБДД, либо имеет угловой штамп, что в равной мере подтверждает ее подлинность. При любых сомнениях страховщику следует самому обращаться в автоинспекцию за подтверждением того, что справка настоящая, и не создавать лишние проблемы для автомобилиста.
Что же касается скрытых повреждений, то страховщик обязан руководствоваться выводами независимого эксперта. «Сотрудник ГАИ не должен выполнять функции эксперта, его задача - лишь подтвердить факт ДТП и указать конкретные, непосредственно видимые, повреждения» – поясняет Дмитрий Лейбов.
В ГИБДД считают, что проблемы могут возникать лишь первое время после начала действия нового порядка оформления ДТП, и трудности с получением страховых выплат будут носить единичный характер.
А.М.
Фото: www.auto.mail.ru