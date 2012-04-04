В отличной спортивной форме

В январе 2011 года на встрече с населением Яковлевского района к Юрию Петровичу обратился педагог дополнительного образования Анатолий Попов с просьбой о приобретении хоккейной формы для команды.

Проблема состояла в том, что играть в хоккей без специальной формы по технике безопасности нельзя. А стоит такая форма недешево, так что приобрести ее родителям, и тем более бюджетному учреждению, затруднительно. Например, чтобы одеть команду из 22 человек, необходимо около 300 тысяч рублей (затраты на одежду одного полевого игрока - 10 тысяч рублей, а на вратаря – около 45 тысяч рублей).

На изготовление экипировки для этой команды ушло полгода, затем индивидуально каждому игроку ее комплектовали в специализированной мастерской. Теперь даже у вратарей обоих команд есть защитные щитки, перчатки и «блины» — это перчатки улучшенной конструкции, которые обеспечивают надежную защиту рук.

Как выяснилось в разговоре, проблема отсутствия специального снаряжения хоккеистов существует практически у всех районных команд, и Анатолий Егорович сталкивался с ней не раз, так как вот уже 11 лет тренирует детей и сейчас работает педагогом дополнительного образования в детском образовательно-спортивном центре. Он был фанатом хоккея с молодости, с 1985 года сам тренировал старшего сына, затем – младшего. С 2005 года является председателем Федерации хоккея Яковлевского района. До 1996 года работал на авиаремонтном заводе в Варфоломеевке. А до 2009 года работал авиамехаником в разведывательном полку здесь же. Так что авиационные названия двух команд неслучайны.

Кстати, о названиях команд. Имя «Аллигатор» было выбрано в честь завода «Прогресс», директором которого является Юрий Денисенко, человек, открывший командам дорогу в спортивный мир. Команда «Авиатор» получила свое название в честь существовавшего когда-то 388 авиаремонтного завода.

- Мы тренируемся только второй год. Старший состав уже участвовал в соревнованиях: кубке памяти Сергея Миненка в Новосысоевке, младшая группа – в турнире памяти Владимира Кузьменко в Новосысоевке, в районном отборочном туре «Золотой шайбы», - говорит тренер, педагог дополнительного образования детского образовательно-спортивного центра Анатолий Егоров. 20 марта старшим составом ездили в Чугуевку на товарищеский матч, на днях поедем уже младшим составом пробовать искусственный лед. Я надеюсь, что через несколько лет из ребят 1999-2001 годов рождения должна получиться хорошая команда.

- У меня занимаются хоккеем оба сына, оба – в младшей группе, - говорит мама хоккеистов команды «Авиатор» Наталья Барляева.

И теперь, когда есть защитная форма, и я без опасений отправляю их на тренировки. Вместе с тренером они зимой играют в хоккей, весной занимаются мини-футболом, волейболом, баскетболом в спортивном зале. У них нет времени бегать по подъездам.

-Мы были так рады новой спортивной форме, что 2 ночи в ней спали. Теперь мы имеем право официально ездить на соревнования, - говорит четвероклассник, нападающий команды «Авиатор» Рудольф Гумиров.

У нашей команды большие планы на следующий хоккейный сезон – выиграть районный отборочный тур «Золотой шайбы», выйти в краевой турнир.

Теперь коллективная мечта хоккейных команд «Авиатор» и «Аллигатор» - получить современную пластиковую коробку. Благодаря краевой программе, такие хоккейные коробки уже появилась в Новосысоевке и Арсеньеве. Жители Варфоломеевки надеются в этом смысле на своего депутата Юрия Денисенко.

Хочется верить, что впереди у ребят - интересная жизнь настоящей спортивной команды. И что о маленьком населенном пункте (более 1000 человек) мы услышим не только, как о железнодорожной станции Варфоломеевка.