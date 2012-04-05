Авиабилеты могут стать льготными для всех дальневосточников

Posted 5 апреля 2012, 00:31
Published 5 апреля 2012, 00:31
Modified 17 сентября 2022, 11:51
Updated 17 сентября 2022, 11:51
ХАБАРОВСК. 5 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Александр Левинталь по поручению полпреда Виктора Ишаева провел совещание по вопросам государственной поддержки и обеспечения доступности воздушных перевозок для жителей Дальнего Востока.
В совещании приняли участие представители органов власти дальневосточных регионов и сотрудники аппарата полпреда.
Участники обсудили основные вопросы, связанные с развитием межрегиональных и местных авиаперевозок, в части реализации государственной поддержки и обеспечения доступности пассажирских авиаперевозок.
Открывая совещание, Александр Левинталь отметил, что воздушный транспорт имеет исключительно важную роль в жизнеобеспечении дальневосточного региона, так как округ имеет огромную территорию с не достаточно развитой сетью наземных транспортных коммуникаций, а в ряде регионов авиационный транспорт вообще не имеет альтернативы.
Более того, Дальний Восток России характеризуется небольшой плотностью населения и его низкой платежеспособностью, что обуславливает низкую интенсивность пассажиропотоков, и, следовательно, высокую себестоимость авиаперевозок. При этом региональные и местные авиаперевозки носят социальный характер.
Он также подчеркнул, что с 2009 года на территории округа успешно реализуется программа субсидирования пассажирских авиаперевозок в центральные регионы России для лиц до 23 и старше 60 лет. Более того, на федеральном уровне принято решение, что с этого года в льготную категорию лиц, которые попадают под действие данной программы, включены и женщины в возрасте от 55 лет. С учетом предложений регионов были добавлены новые маршруты, в частности, включены Тикси и Певек.
В ходе обсуждения представители регионов Дальнего Востока высказали предложение расширить дополнительно перечень межрегиональных маршрутов межу административными центрами регионов. Также, увеличить период действия правил предоставления субсидий на круглый год, рассмотреть возможность поэтапного изменения категории граждан, для участия в программе льготных авиаперевозок, в частности, распространить льготы на всех жителей Дальнего Востока вне зависимости от возраста.
На совещании также отмечалось, что авиаперевозки на местных воздушных линиях, несмотря на усилия регионов по поддержке авиакомпаний и местных операторов аэропортов, в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии. В этой связи регионы предложили распространить действие механизма субсидирования из федерального бюджета регионам на принципах софинансирования на обеспечение доступности местных перевозок пассажиров воздушным транспортом, то есть включить в перечень маршруты местных воздушных линий от районных центров до административных центров субъектов федерации и от населенных пунктов до районных центров.
В завершении Александр Левинталь отметил, что выработанные на совещании консолидированные предложения регионов будут направлены на рассмотрение в Правительство Российской Федерации. Он также выразил уверенность, что в конечном итоге они будут способствовать развитию региональной и местной авиации Дальнего Востока России.
Фото www.rewalls.com
ен