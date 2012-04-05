Авиабилеты могут стать льготными для всех дальневосточников

Он также подчеркнул, что с 2009 года на территории округа успешно реализуется программа субсидирования пассажирских авиаперевозок в центральные регионы России для лиц до 23 и старше 60 лет. Более того, на федеральном уровне принято решение, что с этого года в льготную категорию лиц, которые попадают под действие данной программы, включены и женщины в возрасте от 55 лет. С учетом предложений регионов были добавлены новые маршруты, в частности, включены Тикси и Певек.