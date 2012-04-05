Нецензурная лексика выйдет боком жительнице Приморья

Posted 4 апреля 2012, 23:45
Published 4 апреля 2012, 23:45
Modified 17 сентября 2022, 11:51
Updated 17 сентября 2022, 11:51
ВЛАДИВОСТОК. 5 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - В конце ноября прошлого года судебным приставом - исполнителем отдела судебных приставов по Лесозаводскому городскому округу было возбуждено исполнительное производство в отношении жительницы Приморья, которая имела долг - более 360 тысяч рублей.
Должница заключила договор о денежном займе с одной из своих знакомых. Но поскольку возвращать долг жительница Лесозаводска своей приятельнице не торопилась, та обратилась в суд.
Судебный пристав вручил должнице постановление о возбуждении исполнительного производства и установил пятидневный срок для добровольного исполнения решения суда. Однако гражданка не предприняла никаких мер к погашению задолженности, в связи с чем судебный пристав принял меры принудительного характера.
В ходе совершения исполнительных действий судебным приставом было уставлено, что должница нигде не работает, однако у нее имеется имущество, на которое можно обратить взыскание.
Судебные приставы, прибыв на место, услышали в свой адрес грубую брань, перемежающуюся нецензурной лексикой. Кроме того, должница стала угрожать расправой судебному приставу по ОУПДС. И, в завершении всего, она вызвала участкового в качестве поддержки, так как подсчитала, что действия судебных приставов являются незаконными.
Сотрудник полиции быстро разобрался в сложившийся ситуации и составил в отношении женщины акт о ложном вызове.
В конечном итоге судебный пристав наложил арест на имущество должницы. Кроме того, она была предупреждена об уголовной ответственности за растрату арестованного имущества.
Сейчас рассматривается возможность привлечения женщины к уголовной ответственности по статье «Оскорбление представителя власти при исполнении им должностных обязанностей», которая предусматривает наказание в виде штрафа либо исправительных работ на срок до 1 года.
А.М.
Фото: http://tamamenatiyorum.com/2009/07/25/18-kufur-icerir-hem-de-bir-bagyandan-kufurler-icerir/