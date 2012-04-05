Нецензурная лексика выйдет боком жительнице Приморья

ВЛАДИВОСТОК. 5 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - В конце ноября прошлого года судебным приставом - исполнителем отдела судебных приставов по Лесозаводскому городскому округу было возбуждено исполнительное производство в отношении жительницы Приморья, которая имела долг - более 360 тысяч рублей.

Должница заключила договор о денежном займе с одной из своих знакомых. Но поскольку возвращать долг жительница Лесозаводска своей приятельнице не торопилась, та обратилась в суд.

Судебный пристав вручил должнице постановление о возбуждении исполнительного производства и установил пятидневный срок для добровольного исполнения решения суда. Однако гражданка не предприняла никаких мер к погашению задолженности, в связи с чем судебный пристав принял меры принудительного характера.

В ходе совершения исполнительных действий судебным приставом было уставлено, что должница нигде не работает, однако у нее имеется имущество, на которое можно обратить взыскание.

Судебные приставы, прибыв на место, услышали в свой адрес грубую брань, перемежающуюся нецензурной лексикой. Кроме того, должница стала угрожать расправой судебному приставу по ОУПДС. И, в завершении всего, она вызвала участкового в качестве поддержки, так как подсчитала, что действия судебных приставов являются незаконными.

Сотрудник полиции быстро разобрался в сложившийся ситуации и составил в отношении женщины акт о ложном вызове.

В конечном итоге судебный пристав наложил арест на имущество должницы. Кроме того, она была предупреждена об уголовной ответственности за растрату арестованного имущества.

Сейчас рассматривается возможность привлечения женщины к уголовной ответственности по статье «Оскорбление представителя власти при исполнении им должностных обязанностей», которая предусматривает наказание в виде штрафа либо исправительных работ на срок до 1 года.