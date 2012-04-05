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Posted 5 апреля 2012, 03:17

Published 5 апреля 2012, 03:17

Modified 17 сентября 2022, 11:51

Updated 17 сентября 2022, 11:51

Россия и Республика Корея обеспокоены запуском ракеты КНДР

5 апреля 2012, 03:17
Хотя Пхеньян и приурочил это в 100-летию "солнца нации"

ВЛАДИВОСТОК. 5 апреля. ВОСТОК-МЕДИА — В рамках мероприятий по празднованию столетнего юбилея первого лидера Северной Кореи Ким Ир Сена (15 апреля), новое руководство КНДР приглашает иностранные представительства на участие в мероприятиях, и одновременно заявляет о намерении запустить ракету дальнего радиуса.
В связи с этим, 26 марта главы государств Республики Корея и России встретились в рамках проведения сеульского Саммита по ядерной безопасности, и пришли к единому мнению:
Выразили беспокойство по поводу заявления со стороны КНДР о запуске ракеты дальнего радиуса;
Хотя руководство КНДР утверждает, что это спутник, а на самом деле является баллистической ракетой дальнего действия;
Запуск ракеты дальнего радиуса со стороны КНДР является нарушением резолюции 1874 принятой в 2009 году советом безопасности (ООН), а также создаст угрозу безопасности на Корейском полуострове;
Новому руководству КНДР стоит задуматься о условиях жизни граждан своей страны, а не о напрасной трате на запуск ракеты.
В рамках саммита Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев призвал руководство КНДР воздержаться от запуска ракеты дальнего радиуса.
Запуск ракеты дальнего действия в рамках мероприятий посвященных празднованию дня рождения Ким Ир Сена, на которое приглашены иностранные представительства, несет в себе скрытый смысл, а именно тем самым КНДР показывает, что иностранные представительства якобы поддерживают их намерения в запуске ракеты дальнего действия. Также, необходимо принять во внимание то, что данный исход событий не соответствует выражению беспокойства мирового сообщества и итогам встречи глав государств Республики Корея и России.
Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сообщили в генконсульстве РК во Владивостоке.
НК

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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