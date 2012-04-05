Россия и Республика Корея обеспокоены запуском ракеты КНДР

ВЛАДИВОСТОК. 5 апреля. ВОСТОК-МЕДИА — В рамках мероприятий по празднованию столетнего юбилея первого лидера Северной Кореи Ким Ир Сена (15 апреля), новое руководство КНДР приглашает иностранные представительства на участие в мероприятиях, и одновременно заявляет о намерении запустить ракету дальнего радиуса.

В связи с этим, 26 марта главы государств Республики Корея и России встретились в рамках проведения сеульского Саммита по ядерной безопасности, и пришли к единому мнению:

Выразили беспокойство по поводу заявления со стороны КНДР о запуске ракеты дальнего радиуса;

Хотя руководство КНДР утверждает, что это спутник, а на самом деле является баллистической ракетой дальнего действия;

Запуск ракеты дальнего радиуса со стороны КНДР является нарушением резолюции 1874 принятой в 2009 году советом безопасности (ООН), а также создаст угрозу безопасности на Корейском полуострове;

Новому руководству КНДР стоит задуматься о условиях жизни граждан своей страны, а не о напрасной трате на запуск ракеты.

В рамках саммита Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев призвал руководство КНДР воздержаться от запуска ракеты дальнего радиуса.

Запуск ракеты дальнего действия в рамках мероприятий посвященных празднованию дня рождения Ким Ир Сена, на которое приглашены иностранные представительства, несет в себе скрытый смысл, а именно тем самым КНДР показывает, что иностранные представительства якобы поддерживают их намерения в запуске ракеты дальнего действия. Также, необходимо принять во внимание то, что данный исход событий не соответствует выражению беспокойства мирового сообщества и итогам встречи глав государств Республики Корея и России.

Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сообщили в генконсульстве РК во Владивостоке.

НК

