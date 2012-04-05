В Приморье наступили благоприятные дни

ВЛАДИВОСТОК. 5 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Геомагнитное поле сегодня, 5 апреля, будет слабовозмущенным, день благоприятен для здоровья по геофизическим факторам.

Уровень солнечной активности - низкий, ни одна из четырех активных областей не способна производить процессы со значительными геоэффективными проявлениями.

6-7 апреля будет преимущественно слабовозмущенная геомагнитная обстановка с отдельными активными периодами, благоприятная для здоровья, сообщили РИА «Восток-Медиа» в Уссурийской астрофизической обсерватории.

