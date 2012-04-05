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Posted 4 апреля 2012, 20:29

Published 4 апреля 2012, 20:29

Modified 1 сентября 2022, 06:48

Updated 1 сентября 2022, 06:48

В Приморье наступили благоприятные дни

4 апреля 2012, 20:29
Свежая информация от Уссурийской астрофизической обсерватории

ВЛАДИВОСТОК. 5 апреля. ВОСТОК-МЕДИА - Геомагнитное поле сегодня, 5 апреля, будет слабовозмущенным, день благоприятен для здоровья по геофизическим факторам.
Уровень солнечной активности - низкий, ни одна из четырех активных областей не способна производить процессы со значительными геоэффективными проявлениями.
6-7 апреля будет преимущественно слабовозмущенная геомагнитная обстановка с отдельными активными периодами, благоприятная для здоровья, сообщили РИА «Восток-Медиа» в Уссурийской астрофизической обсерватории.

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