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Posted 5 апреля 2012, 00:31

Published 5 апреля 2012, 00:31

Modified 17 сентября 2022, 11:51

Updated 17 сентября 2022, 11:51

В Приморье вынесен приговор бывшему милиционеру

5 апреля 2012, 00:31
Нечестным путем он с подельниками нажил миллионы

ВЛАДИВОСТОК. 5 апреля. ВОСТОК-МЕДИА – В Приморье вынесен приговор в отношении старшего оперуполномоченного второго отдела оперативно-розыскной части № 9 по линии борьбы с экономическими преступлениями УВД по Приморскому краю Роману Семёнову, сообщила РИА "Восток-Медиа" старший помощник руководителя СКР по Приморскому краю Аврора Римская.
Семенов признан виновным в хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенным с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Следствием и судом установлено, что Семёнов злоупотребил доверием сотрудников отдела дознания и вместе с другими участниками преступной группы похитил имущество ООО «Приморье» - пять контейнеров с черным и цветным металлом общим весом более 51 тонны, чем причинил материальный ущерб организации на сумму свыше 4 миллионов рублей.
Суд назначил Семенову наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, он лишен права занимать должности в органах МВД сроком на два года.
В отношении второго участника преступной группы, Кирилла Альтермана, уголовное дело выделено в отдельное производство, он находится в международном розыске.
В отношении еще одного из фигурантов по уголовному делу о похищенных контейнерах, исполняющего обязанности начальника оперативно-розыскной части № 9 по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Приморскому краю Алексея Ворошилова, обвинительный приговор был вынесен еще в ноябре 2010 года. За злоупотребление должностными полномочиями Ворошилову назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с лишением права занимать руководящие должности в правоохранительных органах сроком на два года. Приговор вступил в законную силу.

А.М.
Фото: http://hi.mosaica.ru/tegi/gorgaz

#Денис Объедкин#Новости
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