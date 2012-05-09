День Победы Белогорск отметил с размахом (фото и видео)

Posted 9 мая 2012, 03:39
Published 9 мая 2012, 03:39
Modified 10 января, 12:45
Updated 10 января, 12:45
БЕЛОГОРСК. 9 мая. ВОСТОК-МЕДИА — Белогорск сегодня отмечает 67-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Победный день начался с торжественной церемонии возложения венков и цветов в мемориальном сквере за площадью 30-летия Победы. Колонна участников памятного шествия прошла по Аллее Славы, где в почетном карауле
стояли учащиеся кадетских классов. К каждой из звезд они возложили живые цветы.
У часовни воинам, погибшим за Отечество, колонна остановилась.
— Сегодня 9 мая 2012 года у часовни воинам, погибшим за Отечество, закладывается капсула с памятным письмом о том, что здесь, к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в 2015 году будет воздвигнут Мемориал воинской Славы с именами всех белогорцев, павших за Родину, — обратился к присутствующими старший офицер управления 35 Армии Андрей Кулибаба. — На плитах мемориала будет увековечено около 4 тысяч имен офицеров и солдат, принявших участие в Великой Отечественной войне, в военных действиях на
острове Даманском, в республике Афганистан, в Эфиопии, Северном Кавказе. Память о мужестве и самоотверженности белогорцев, павших за Родину, будет жить в наших сердцах вечно.
Решение о строительстве Мемориала Славы в Сквере памяти было принято белогорцами на первом в городе опросе общественного мнения, который прошел 4 марта 2012 года.
В церемонии закладки капсулы приняли участие глава Белогорска Станислав Мелюков, председатель Белогорского городского Совета народных депутатов Виктория Гратий Владимировне, замкомандующего 35-й Армией генерал-майор Андрей Старков и ветеран Великой Отечественной войны Петр Кононенко.
Память погибших почтили минутой молчания и оружейными залпами салютной группы.
После этого в Белогорске состоялся военный парад. Его принимал командующий 35-Армии генерал-майор Сергей Соломатин. В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства Амурской области Валерий Палатов, Глава Белогорска Станислав Мелюков, председатель горсовета Виктория Гратий. На почетных трибунах — более 400 участников Великой Отечественной войны и ветеранов трудового фронта.
Чеканя шаг, парадными коробками прошли военнослужащие бригады Управления 35 Армии, мотострелковой, артиллерийской и ракетной бригад. Заключительной частью стало прохождение боевой техники. Гражданскому населению представлены противотанковые ракетные комплексы «Конкурс», бронетранспортеры БТР-80, боевые машины пехоты, самоходные гаубицы «Акация», наследники Катюш — реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», а также цепные противотанковые пушки. Впервые за историю города по улицам прошли танки.
— Подготовка к параду заняла около месяца, — рассказал заместитель командующего 35 –й армии по воспитательной работе полковник Олег Канчура. — Перед демонстрацией образцов действующей боевой техники прошли тренировки на полигоне. Были представлены, конечно, не все образцы, стоящие на вооружении даже в нашей 35 армии, но одни из лучших.
Фоторепортаж с места событий размещен на официальном сайте белогорск.рф.
Напомним, начиная с середины 80-х годов прошлого века, военную технику к параду не привлекали. Ее жители города не видели около 30 лет. В 2009 году между главой города и командованием 35-й армии была достигнута договоренность о ее привлечении. Увидели мощь российской армии белогорцы и через 2 года, в 2011-м. Тогда было представлено более 20 единиц современной техники, правда, только на колесном ходу. Об этом сообщает пресс-служба главы Белогорска.