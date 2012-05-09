День Победы Белогорск отметил с размахом (фото и видео)

— Сегодня 9 мая 2012 года у часовни воинам, погибшим за Отечество, закладывается капсула с памятным письмом о том, что здесь, к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в 2015 году будет воздвигнут Мемориал воинской Славы с именами всех белогорцев, павших за Родину, — обратился к присутствующими старший офицер управления 35 Армии Андрей Кулибаба. — На плитах мемориала будет увековечено около 4 тысяч имен офицеров и солдат, принявших участие в Великой Отечественной войне, в военных действиях на