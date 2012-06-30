"Единая Россия" возьмет под контроль повышение тарифов ЖКХ и цен на алкоголь

ХАБАРОВСК. 30 июня. ВОСТОК-МЕДИА — Запланированное повышение с 1 июля тарифов на услуги ЖКХ и цен на алкогольную продукцию в части акцизов стало ключевым вопросом обсуждения на заседании комиссии по работе с обращениями граждан при Региональном отделении партии «Единая Россия», которое состоялось в пятницу, 29 июня.

«На первом месте по количеству обращений в Региональную общественную приемную остаются вопросы, связанные со сферой ЖКХ, ценами и качеством предоставляемых коммунальных услуг, - начал заседание руководитель Региональной Общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева Юрий Березуцкий. - И в связи с тем, что с 1 июля произойдет запланированное повышение тарифов, мы должны быть готовыми к тому, чтобы пойти к людям и рассказать, что стоит за той или иной мерой, которая принимается правительством РФ и региональными властями в части тарифной политики».

«Прежде всего, необходимо объяснить людям, что тарифы на ЖКХ состоят из двух частей – это жилищные и коммунальные услуги. Так вот, жилищные у нас не регулируются государством, они складываются на договорной основе между собственниками жилья и управляющей компанией.

Что касается коммунальных услуг, по данным комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края все повышения, которые будут произведены в 2013 году – не окажутся за рамками 15 %, а даже останутся на показателе 10,8 процентов, - сказала депутат Законодательной Думы Хабаровского края Наталия Пудовкина. - Обойтись без роста тарифов на коммунальные услуги невозможно. Повышаются цены на топливо, предприятия, которые предоставляют услуги, нуждаются в модернизации».

Тарифы на электроэнергию будут увеличены за один раз, цены на тепло будут повышаться два раза: 1 июля – на 6 % и с 1 сентября на 4%. Это связано с тем, что мы перешли на новую сезонную систему утверждения тарифов. Эксперты отмечают, что государство сегодня взяло под контроль нерегулируемый рост тарифов. Сейчас наблюдается снижение темпов увеличения тарифов. В целом за год суммарные цифры на тарифы не должны превысить тех, что установлены законодательством.

В решении вопроса о повышении цен на алкогольную продукцию поможет разобраться партийный проект единороссов «Народный контроль», деятельность которого было решено возобновить на территории края.