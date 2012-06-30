"Единая Россия" возьмет под контроль повышение тарифов ЖКХ и цен на алкоголь

Posted 30 июня 2012, 00:01
Published 30 июня 2012, 00:01
Modified 17 сентября 2022, 11:28
Updated 17 сентября 2022, 11:28
ХАБАРОВСК. 30 июня. ВОСТОК-МЕДИА — Запланированное повышение с 1 июля тарифов на услуги ЖКХ и цен на алкогольную продукцию в части акцизов стало ключевым вопросом обсуждения на заседании комиссии по работе с обращениями граждан при Региональном отделении партии «Единая Россия», которое состоялось в пятницу, 29 июня.
«На первом месте по количеству обращений в Региональную общественную приемную остаются вопросы, связанные со сферой ЖКХ, ценами и качеством предоставляемых коммунальных услуг, - начал заседание руководитель Региональной Общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева Юрий Березуцкий. - И в связи с тем, что с 1 июля произойдет запланированное повышение тарифов, мы должны быть готовыми к тому, чтобы пойти к людям и рассказать, что стоит за той или иной мерой, которая принимается правительством РФ и региональными властями в части тарифной политики».
«Прежде всего, необходимо объяснить людям, что тарифы на ЖКХ состоят из двух частей – это жилищные и коммунальные услуги. Так вот, жилищные у нас не регулируются государством, они складываются на договорной основе между собственниками жилья и управляющей компанией.
Что касается коммунальных услуг, по данным комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края все повышения, которые будут произведены в 2013 году – не окажутся за рамками 15 %, а даже останутся на показателе 10,8 процентов, - сказала депутат Законодательной Думы Хабаровского края Наталия Пудовкина. - Обойтись без роста тарифов на коммунальные услуги невозможно. Повышаются цены на топливо, предприятия, которые предоставляют услуги, нуждаются в модернизации».
Тарифы на электроэнергию будут увеличены за один раз, цены на тепло будут повышаться два раза: 1 июля – на 6 % и с 1 сентября на 4%. Это связано с тем, что мы перешли на новую сезонную систему утверждения тарифов. Эксперты отмечают, что государство сегодня взяло под контроль нерегулируемый рост тарифов. Сейчас наблюдается снижение темпов увеличения тарифов. В целом за год суммарные цифры на тарифы не должны превысить тех, что установлены законодательством.
В решении вопроса о повышении цен на алкогольную продукцию поможет разобраться партийный проект единороссов «Народный контроль», деятельность которого было решено возобновить на территории края.
«Повышая цены на алкоголь, правительство РФ ставит задачу избежать наличия в торговых сетях низкокачественной продукции. Поэтому и решено произвести повышение акцизов, чтобы не было в магазинах Хабаровского края заведомо суррогатного алкоголя, - отметил Юрий Березуцкий. – С помощью общественности и активистов проекта «Народный контроль» мы можем провести мониторинг цен на акцизные марки на алкогольную продукцию в торговых сетях, зафиксировать повышение цен и проконтролировать соблюдения тех норм, которые устанавливаются правительством России».
Участники заседания согласились, что в связи со сложившейся ситуацией, необходимо с 1 июля проводить постоянный контроль, с тем, чтобы не допустить необоснованного превышения тарифов управляющими компаниями, доносить до жителей Хабаровского края подробную открытую информацию в части роста тарифов на услуги ЖКХ и цен на алкогольную продукцию. Также не менее важно постоянно вести разъяснительную работу среди населения с привлечением общественных организаций региона и средств массовой информации.