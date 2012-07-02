Председатель думы Владивостока поздравил жителей приморской столицы с Днем города

ВЛАДИВОСТОК. 2 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Председатель думы Владивостока Валерий Розов поздравил жителей приморской столицы с Днем города.

«Дорогие друзья!

Депутаты Думы города Владивостока сердечно поздравляют вас со 152-м днем рождения нашего замечательного города!

Еще на один год стал старше Владивосток, город у которого богатая история, незабываемый облик и свой неповторимый дальневосточный характер. Невозможно не восхищаться мужеством первопроходцев, высадившихся на пустынных берегах Золотого Рога. Жителей Владивостока всегда отличали упорство, вера в свою мечту, любовь к Родине. Присвоение краевому центру почетного звания «Город воинской славы» стало признанием героизма и особых заслуг наших земляков.

Подготовка к саммиту АТЭС вступила в завершающую стадию, с каждым днем в облике Владивостока проявляется все больше добрых перемен. Размах работ и их темп позволяет с уверенностью предположить – через несколько лет он станет одним из самых красивых городов на Дальнем Востоке. Дума города Владивостока активно участвует во всех преобразованиях, происходящих в краевом центре, наша совместная с вами работа ведет Владивосток к лучшему будущему.

День города – праздник каждого из нас. Давайте пожелаем всем нам здоровья, счастья, осуществления задуманного, а нашему городу - благополучия и процветания. Спасибо за то, что каждый из вас делает для Владивостока!