Управляющим компаниям и ТСЖ Владивостока грозят солидные штрафы

ВЛАДИВОСТОК. 2 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Управляющим компаниям и ТСЖ, не предоставившим информацию в сети Интернет, грозят штрафы до 300 тысяч рублей.

Специалисты отдела государственного жилищного надзора администрации города Владивостока сообщают, что больше половины управляющих компаний города до сих пор не предоставили информации о своих организациях. Еще хуже ситуация обстоит с ТСЖ. В дело уже вмешалась прокуратура, и теперь нарушителей ждут штрафы. Размеры штрафа для должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей от 250 до 300 тысяч рублей. Если и после этого УК или ТСЖ не предоставит о себе информацию, эту компанию дисквалифицируют на срок от 1 до 3 лет.

Напомним, на основании части 10 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 № 731 "Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами", утверждены требования к составу информации, подлежащей раскрытию. Это фамилия и имя директора, председателя, членов правления, состав ревизионной комиссии, реквизиты свидетельства о госрегистрации ТСЖ, адрес, телефон, режим работы, часы личного приема граждан, основные показатели финансово-хозяйственной деятельности, сведения о тарифах на коммунальные ресурсы и т.д. Все эти обслуживающие организации обязаны были разместить на сайте Министерства регионального развития, а также на ресурсе регионального и местного органа власти (например, на сайте городской администрации) до 23 мая 2012 года. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе городской администрации.