Подписана программа развития сельских территорий Хабаровского края до 2020 года

ХАБАРОВСК. 3 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Вячеслав Шпорт подписал краевую целевую программу по развитию сельских территорий до 2020 года .

В документе предусмотрены мероприятия, направленные на комплексное развитие территории, привлечение и переобучение кадров, содействие занятости, улучшение уровня и качества жизни жителей села.

Программа реализуется в один этап. Вложения краевого бюджета с 2013 года составят 180,2 млн. рублей.

Как отмечают в пресс-службе губернатора и правительства края со ссылкой на краевое министерство сельского хозяйства и продовольствия, одна из целей программы – расширение сфер занятости, развитие малого предпринимательства. Помимо существующих преференций для сельхозпроизводителей, планируется развивать несельскохозяйственные виды бизнеса. Новые рабочие места будут созданы в сфере торговли, социально-культурного обслуживания.

Сельские поселения смогут получить гранты в виде субсидий из краевого бюджета на реализацию проектов по благоустройству (озеленение, освещение, прокладка дорог и тротуаров). Краевые средства также предусмотрены на проекты по патриотическому воспитанию и оздоровлению социальной среды.

Для улучшения жилищных условий жителей села, привлечения молодых специалистов из средств краевого и федерального бюджетов будут предоставляться субсидии.