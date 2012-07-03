Проведение "сатанинского" шоу во Владивостоке – под угрозой срыва

ВЛАДИВОСТОК. 3 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Представители Союза православных братств требуют запретить запланированный на конец августа во Владивостоке рок-фестиваль "Lucifer Rising Fest 2012", считая его антихристианским и оскорбляющим верующих.

"Мы призываем не допустить грядущей вакханалии, оскорбляющей и христиан, и всех порядочных людей нашей страны, а также разжигания межрелигиозной розни", - заявил в открытом письме координатор Союза православных братств Юрий Агещев, которого цитируют СМИ Приморья.

В свою очередь представитель клуба, в котором планируется проведение фестиваля, сообщил, что подобный протест вызывает недоумение.

"Мы не раз проводили рок-концерты на нашей площадке. Никаких вопросов, нареканий они никогда не вызывали. А требовать запретить фестиваль - я не вижу оснований, у нас ведь демократия и свобода собраний", - отметил представитель клуба. По его словам, если все же проблема вызовет большой общественный резонанс, то концерт в клубе может быть отменен. "Мы можем снять афишу", - отметил он.

Организатор фестиваля "Lucifer Rising Fest 2012" Иван Ипатов заявил, что в случае, если представителю православной общественности удастся сорвать фестиваль, то он намерен обратиться в суд, сообщает «Интерфакс».

"Мы не будем вызывать сатану, совершать обряды, мы детей не режем. Если он (Юрий Агещев) попытается, прикрываясь Библией, сорвать фестиваль, то я буду разговаривать с ним в суде, уже на основе Конституции, Кодекса об административных правонарушениях. Кажется, и в Уголовном кодексе под его действия найдутся нормы", - сказал он.

Приморская Епархия не комментирует проведение «сатанинского» рок-фестиваля во Владивостоке.