В Приморье вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Posted 3 июля 2012, 05:26
Published 3 июля 2012, 05:26
Modified 17 сентября 2022, 11:28
Updated 17 сентября 2022, 11:28
ВЛАДИВОСТОК. 3 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В январе этого года тарифы на жилищно-коммунальные услуги были заморожены. Но полугодовая отсрочка повышения цен, которую устроило россиянам правительство, подошла к концу. В платежках за июль цены на услуги ЖКХ изменятся, пишет уссурийская газета «Коммунар».
Дорожают киловатт и кубометр
Департамент по тарифам Приморского края утвердил тарифы на электроэнергию для населения. В среднем киловатт подорожал на 14,5-15 процентов.
Потребители, рассчитывающиеся по обычным счетчикам, теперь будут платить 1,936 рубля за киловатт вместо прежних 1,69 рубля. Вырастет стоимость киловатта и для тех абонентов, у кого установлены двухтарифные счетчики. Дневной киловатт будет стоить 2,016 рубля, а ночной - 73,6 копейки.
Для сельских потребителей стоимость электроэнергии останется неизменной. Очевидно, из-за низкой платежеспособности селян краевая администрация решила не повышать для них тариф на услуги энергетиков.
Незначительно подорожает вода. На сайте МУП «Уссурийск-Водоканал» уже в начале года была выложена информация о том, как изменятся тарифы. Потребители могли морально подготовиться к грядущему повышению цен.
Кубометр воды для населения с 1 июля будет стоить 24,75 рубля. До сих пор он обходился нам в 24,24 рубля, из которых 1,29 рубля приходилось на инвестиционную надбавку, утвержденную решением думы Уссурийского городского округа. Благодаря этим средствам предприятие получает возможность развиваться.
С 1 июля надбавка на услугу водоснабжения останется неизменной, а цена кубометра воды в целом вырастет всего на 2 процента.
Значительнее поднимется тариф на услугу водоотведения - в пределах шести процентов. Каждый кубометр стоков обойдется жильцам в 21,89 рубля (до 1 июля - 20,66 рубля). Инвестиционная надбавка при этом увеличится с 1,45 до 1,53 рубля.
Тарифы неизвестны
Несмотря на то, что о грядущем повышении цен было известно давно, краевая администрация утверждала их буквально в последнюю минуту.
В частности, когда готовился материал, оставалось неясным, сколько же будет стоить кубометр газа. Сейчас он обходится потребителям в 67,15 рубля. Предполагается, что рост цен на сжиженный газ не должен превысить предела, установленного правительством, - 10,4 процента.
А вот стоимость гигакалории УМУП «Тепловые сети» департамент по тарифам утвердил. Она выросла на шесть процентов и с 1 июля составляет 2572 рубля. Однако потребители будут рассчитываться по старым расценкам.
Во-первых, счета за прошлый отопительный сезон управляющим компаниям и ТСЖ выставлялись по 2427 рублей за гигакалорию, соответственно, и жильцы, для которых плата разбита на 12 месяцев, летом увидят в квитанциях уже привычные цифры.
Но и в начале нового отопительного сезона плата за тепло также не должна вырасти. Дело в том, что в Приморском крае действует предельно допустимый тариф на отопление, больше которого приморцы не платят. Разницу между реальной стоимостью тепла и предельным тарифом компенсирует краевой бюджет, перечисляя потребителям социальную выплату.
Как сообщили в отделе социальной защиты населения по Уссурийскому городскому округу, предельно допустимый тариф на тепло не изменился.
А вот как мы будем платить за горячую воду, пока неизвестно. Учитывая, что холодная вода подорожала, может увеличиться и стоимость горячей. Сейчас мы отдаем за ее кубометр 157,74 рубля.
Равняемся на Находку?
Тариф на содержание жилья - единственный, который не регулируют краевые или местные власти. Его утверждают собственники на общем собрании, а муниципалитет определяет только для неприватизированных квартир.
Если в договоре с управляющей организацией есть пункт о ежегодной индексации тарифа на уровень инфляции, жилищники имеют право поднять его без дополнительного разрешения собственников. Управляющие компании в прошлом году воспользовались такой возможностью. Но в начале 2012 года городским властям удалось договориться с ними и отложить повышение цен на их услуги до 1 июля.
Как рассказал руководитель управляющей компании «Имидж» Станислав Чалюк, представители жилищных организаций обсудили повышение цен на свои услуги и решили с 1 июля поднять тариф на содержание жилья на 8,5 процента, чтобы покрыть инфляцию за прошлый год и первые шесть месяцев текущего.
Станислав Чалюк подчеркнул, что в нашем городе давно не пересматривался муниципальный тариф на содержание жилья, на который обычно ориентируются собственники. Поэтому управляющим компаниям и приходится индексировать его на уровень инфляции.
Между тем в Находке городские власти с 1 июля увеличат стоимость содержания жилья. Обитатели домов, где есть все услуги, включая лифт и мусоропровод, в портовом городе будут платить 27,05 рубля за кв. метр. У нас тариф для такого жилья составляет 21,33 рубля за кв. метр. Для домов с четырьмя услугами (центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение) тариф в Находке составляет 20,86 рубля за кв. метр, а в Уссурийске - 14,32 рубля.
В целом же рост цен на жилищно-коммунальные услуги хоть и нанесет удар по кошелькам приморцев, но его последствия не станут катастрофическими. В основном благодаря тому, что краевая администрация по-прежнему регулирует тариф на тепло и выплачивает компенсацию потребителям.
«Коммунар»
Фото с сайта http://rabotu-naidi.ru/