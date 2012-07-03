В Приморье вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Тариф на содержание жилья - единственный, который не регулируют краевые или местные власти. Его утверждают собственники на общем собрании, а муниципалитет определяет только для неприватизированных квартир.

Если в договоре с управляющей организацией есть пункт о ежегодной индексации тарифа на уровень инфляции, жилищники имеют право поднять его без дополнительного разрешения собственников. Управляющие компании в прошлом году воспользовались такой возможностью. Но в начале 2012 года городским властям удалось договориться с ними и отложить повышение цен на их услуги до 1 июля.

Как рассказал руководитель управляющей компании «Имидж» Станислав Чалюк, представители жилищных организаций обсудили повышение цен на свои услуги и решили с 1 июля поднять тариф на содержание жилья на 8,5 процента, чтобы покрыть инфляцию за прошлый год и первые шесть месяцев текущего.

Станислав Чалюк подчеркнул, что в нашем городе давно не пересматривался муниципальный тариф на содержание жилья, на который обычно ориентируются собственники. Поэтому управляющим компаниям и приходится индексировать его на уровень инфляции.

Между тем в Находке городские власти с 1 июля увеличат стоимость содержания жилья. Обитатели домов, где есть все услуги, включая лифт и мусоропровод, в портовом городе будут платить 27,05 рубля за кв. метр. У нас тариф для такого жилья составляет 21,33 рубля за кв. метр. Для домов с четырьмя услугами (центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение) тариф в Находке составляет 20,86 рубля за кв. метр, а в Уссурийске - 14,32 рубля.

В целом же рост цен на жилищно-коммунальные услуги хоть и нанесет удар по кошелькам приморцев, но его последствия не станут катастрофическими. В основном благодаря тому, что краевая администрация по-прежнему регулирует тариф на тепло и выплачивает компенсацию потребителям.