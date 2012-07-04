ТТК вышел на рынок ШПД Зеленогорска Красноярского края

«На сегодняшний день практически все жители Зеленогорска могут подключиться к домашнему Интернету от ТТК. Следующим шагом развития компании в Зеленогорске станет запуск услуг кабельного телевидения. Возможность просмотра порядка 60 каналов на домашнем телевизоре у жителей Зеленогорска появится уже до конца текущего года», – прокомментировал Михаил Баженов, генеральный директор ТТК-Сибирь.