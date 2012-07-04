ТТК вышел на рынок ШПД Зеленогорска Красноярского края

Posted 4 июля 2012, 03:43
Published 4 июля 2012, 03:43
Modified 17 сентября 2022, 11:28
Updated 17 сентября 2022, 11:28
ХАБАРОВСК. 4 июля. ВОСТОК-МЕДИА –Компания ТТКсообщает о начале предоставления услуг широкополосного доступа в Интернет в Зеленогорске Красноярского края.
Домашний Интернет от ТТК-Сибирь, регионального предприятия Компании ТТК, стал доступен жителям 25 тыс. домохозяйств в 590 домах Зеленогорска. Зона технического охвата сети составляет порядка 98% многоэтажного жилого фонда города.
Городские сети связи ТТК построены на базе технологии FTTB (Fiber To The Building – оптоволоконный кабель до здания), параметры которой позволяют удовлетворить потребности всех категорий пользователей вне зависимости от их активности в сети.
ТТК предлагает жителям Зеленогорска безлимитные тарифные планы со скоростью доступа в Интернет от 1 до 4 Мбит/с и абонентской платой от 490 до 1490 рублей в месяц соответственно.
«На сегодняшний день практически все жители Зеленогорска могут подключиться к домашнему Интернету от ТТК. Следующим шагом развития компании в Зеленогорске станет запуск услуг кабельного телевидения. Возможность просмотра порядка 60 каналов на домашнем телевизоре у жителей Зеленогорска появится уже до конца текущего года», – прокомментировал Михаил Баженов, генеральный директор ТТК-Сибирь.