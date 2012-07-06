На Дальнем Востоке необходимо создавать аэропортовый холдинг

ХАБАРОВСК. 6 июля. ВОСТОК-МЕДИА - На заседании Государственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области, которое проводилось под руководством Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, озвучена концепция создания Дальневосточного аэропортового холдинга.

В своем выступлении председатель совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт», Президент ООО «УК КОМАКС» Константин Басюк, в частности, отметил:

«В настоящее время совместно со стратегическим партнером и акционером ОАО «Хабаровский аэропорт» Корпорацией «Международный аэропорт Инчхон» мы рассматриваем возможность создания Дальневосточного аэропортового холдинга и консолидации на его базе крупнейших аэропортовых активов региона – Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. Сегодня большинство крупных аэропортов Дальневосточного региона – Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и Магадан – являются федеральными государственными унитарными предприятиями. Данная форма собственности не создаёт необходимых условий для привлечения инвестиций для модернизации инфраструктуры этих предприятий. Аэропорт Южно-Сахалинск и аэропорт Магадан включены в прогнозный план приватизации Правительства на 2011–2013 гг., однако в настоящий момент нет понимания о возможных сроках акционирования и приватизации данных обществ, приватизационные процедуры затягиваются.

Создание Дальневосточного аэропортового холдинга с участием системного инвестора позволит, на наш взгляд, получить синергию и обеспечить сбалансированное полноценное системное развитие всех аэропортов, входящих в холдинг; ввести единые передовые стандарты работы и повысить качество обслуживания и пассажиров, и авиакомпаний; получить дополнительные возможности для привлечения инвестиций на долгосрочной основе; осуществить формирование единой прозрачной ценовой и тарифной политики; реализовать концепцию государственно-частного партнёрства; синхронизировать частные и государственные инвестиции. Мы рассматриваем это не только как бизнес, но и как решение важнейшей задачи модернизации транспортной инфраструктуры региона, инвестиции в повышение уровня качества жизни дальневосточников.

Наше предложение: одобрить концепцию создания Дальневосточного аэропортового холдинга на основе государственно-частного партнёрства и в возможно короткие сроки завершить процесс приватизации и продажи аэропортов Южно-Сахалинска и Магадана».

Дмитрий Медведев выразил удовлетворение, что курс Правительства РФ на приватизацию находит поддержку среди представителей бизнеса, и призвал губернаторов регионов оказать содействие в этом процессе.