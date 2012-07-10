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Posted 10 июля 2012, 06:13

Published 10 июля 2012, 06:13

Modified 17 сентября 2022, 11:26

Updated 17 сентября 2022, 11:26

В Хабаровске перевернулась бетономешалка (фото)

10 июля 2012, 06:13
Сюжет
Происшествие
Движение по улице Большой сильно затруднено, машину с места пока сдвинуть не могут

ХАБАРОВСК. 10 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Движение по улице Большой в сторону Северного микрорайона сильно затруднено. Дорогу автомобилям перекрыла опрокинутая набок бетономешалка.
По свидетельству очевидцев, строительная спецмашина не только перевернулась, но и загорелась. Об этом говорят и потоки пены, растекающиеся по асфальту. Бетономешалку пытаются сдвинуть с места, чтобы освободить дорогу. Однако трос уже дважды обрывался.

Евгения Никифорова
Фото автора

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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