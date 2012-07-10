В Хабаровске перевернулась бетономешалка (фото)

ХАБАРОВСК. 10 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Движение по улице Большой в сторону Северного микрорайона сильно затруднено. Дорогу автомобилям перекрыла опрокинутая набок бетономешалка.

По свидетельству очевидцев, строительная спецмашина не только перевернулась, но и загорелась. Об этом говорят и потоки пены, растекающиеся по асфальту. Бетономешалку пытаются сдвинуть с места, чтобы освободить дорогу. Однако трос уже дважды обрывался.