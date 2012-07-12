vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 11 июля 2012, 23:32

Published 11 июля 2012, 23:32

Modified 17 сентября 2022, 11:26

Updated 17 сентября 2022, 11:26

О жизни приморского города напишет японская газета

11 июля 2012, 23:32
Миллионы жителей Страны восходящего солнца узнают о наших земляках

ВЛАДИВОСТОК. 12 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодняшнему дню Находки и развитию отношений со странами АТР будет посвящена статья в одной из ведущих японских газет «Санкэй Симбун». Для подготовки публикации город посетил корреспондент московского бюро издания Рёсукэ Эндо, сообщает пресс-служба администрации Находкинского городского округа.
Корреспондент «Санкэй Симбун» провел в Находке несколько дней. За это время он побывал на крупных городских предприятиях, посетил памятные места, которые рассказывают об истории дружественных отношений с японскими городами-побратимами.
Японский гость сообщил, что «Санкэй Симбун» готовит серию публикаций о российском Дальнем Востоке в свете активного развития территории. Еще одним поводом для посещения региона стал предстоящий в сентябре этого года форум АТЭС во Владивостоке с участием глав государств Азиатско-Тихоокеанского региона.
По мнению Рёсукэ Эндо, Находка играет огромную роль в российско-японских отношениях, и в плане экономики, и в плане дружбы между простыми людьми. В Японии у города три побратима – Майдзуру, Цуруга и Отару, стороны регулярно обмениваются делегациями, развивают связи в самых разных областях. По мнению журналиста «Санкэй Симбун», повышенный интерес к Находке сегодня связан с деятельностью на территории города крупнейших российских портов, их дальнейшим развитием, реализацией масштабных нефтегазовых проектов. Все это, по словам Рёсукэ Эндо, найдет отражение в его статье, выход которой запланирован на конец июля.
Отметим, что газета «Санкэй Симбун» издается в Японии ежедневным тиражом два миллиона экземпляров. Она получила признание за точное освещение событий и аналитический подход. Ведущие японские эксперты по России высоко оценивают публикации этого издания.

А.М.
Фото: http://tokiowow.mybb.ru; http://www.nakhodka-city.ru

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика