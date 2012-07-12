О жизни приморского города напишет японская газета

ВЛАДИВОСТОК. 12 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодняшнему дню Находки и развитию отношений со странами АТР будет посвящена статья в одной из ведущих японских газет «Санкэй Симбун». Для подготовки публикации город посетил корреспондент московского бюро издания Рёсукэ Эндо, сообщает пресс-служба администрации Находкинского городского округа.

Корреспондент «Санкэй Симбун» провел в Находке несколько дней. За это время он побывал на крупных городских предприятиях, посетил памятные места, которые рассказывают об истории дружественных отношений с японскими городами-побратимами.

Японский гость сообщил, что «Санкэй Симбун» готовит серию публикаций о российском Дальнем Востоке в свете активного развития территории. Еще одним поводом для посещения региона стал предстоящий в сентябре этого года форум АТЭС во Владивостоке с участием глав государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

По мнению Рёсукэ Эндо, Находка играет огромную роль в российско-японских отношениях, и в плане экономики, и в плане дружбы между простыми людьми. В Японии у города три побратима – Майдзуру, Цуруга и Отару, стороны регулярно обмениваются делегациями, развивают связи в самых разных областях. По мнению журналиста «Санкэй Симбун», повышенный интерес к Находке сегодня связан с деятельностью на территории города крупнейших российских портов, их дальнейшим развитием, реализацией масштабных нефтегазовых проектов. Все это, по словам Рёсукэ Эндо, найдет отражение в его статье, выход которой запланирован на конец июля.

Отметим, что газета «Санкэй Симбун» издается в Японии ежедневным тиражом два миллиона экземпляров. Она получила признание за точное освещение событий и аналитический подход. Ведущие японские эксперты по России высоко оценивают публикации этого издания.