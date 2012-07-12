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Posted 12 июля 2012, 06:02

Published 12 июля 2012, 06:02

Modified 17 сентября 2022, 11:26

Updated 17 сентября 2022, 11:26

В Хабаровске по-прежнему торгуют поддельными "Adidas", "Nike", "Reebok"

12 июля 2012, 06:02
Сюжет
Происшествие
В полицию пожаловались настоящие производители обуви

ХАБАРОВСК. 12 июля. ВОСТОК-МЕДИА — В отдел организации применения административного законодательства УМВД России поступило заявление представителей фирм-правообладателей «Adidas», «Nike», «Reebok» с требованием пресечь реализацию контрафактной продукции с незаконным использованием их товарного знака на территории Хабаровского края.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе краевого УМВД, сотрудники полиции выявили факт реализации продукции этих торговых марок в одном из торговых центров Хабаровска. Установлено, что данная контрафактная продукция, согласно данным на упаковочных коробках, производится в Ростове-на-Дону, и деятельность по производству и распостранению этой контрафактной продукции также незаконна.
В настоящее время в отношении индивидуального предпринимателя, реализующего контрафактный товар, возбуждено административное расследование по ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование товарного знака». Из незаконного оборота изъято 127 пар спортивной обуви на сумму более 300 тысяч рублей.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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