vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 12 июля 2012, 20:51

Published 12 июля 2012, 20:51

Modified 17 сентября 2022, 11:26

Updated 17 сентября 2022, 11:26

Биробиджанский кукольный театр отправился на фестиваль в Анапу

12 июля 2012, 20:51
"Кудесник" покажет спектакль "Заяц, лиса, петух"

БИРОБИДЖАН. 13 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Единственный в ЕАО театр кукол отправился показывать свое мастерство на фестиваль «Море, вдохновение, театр» в Анапе. Об этом сообщила газета «Биробиджанская звезда», передает РИА «Восток-Медиа».
Как рассказал накануне отъезда директор «Кудесника» Александр Кириенко, этот фестиваль-конкурс соберет профессиональные и любительские творческие коллективы со всей страны.
«Фестиваль призван помочь возрождению, сохранению и развитию национальных культур и укреплению межнационального сотрудничества через творчество», - сообщил А.Кириенко.
Этим задачам «Кудесник» подходит вполне: в его репертуаре и обработки русских народных сказок, и постановки по мотивам древних еврейских легенд. В Анапу поехала группа из пяти человек. Она повезла спектакль «Заяц, лиса, петух» по мотивам известной народной сказки. Артисты из ЕАО надеются на успех - на аналогичном фестивале в Петербурге актриса «Кудесника» Елена Фёдорова получила диплом за лучшее исполнение женской роли!
«Кудесник» отправился в Анапу на собственные заработанные средства. Мечта биробиджанских актеров – завоевать на фестивале «Море, вдохновение, театр» Гран-при.

ВЧ
Рисунок с сайта http://i.i.ua

#Денис Объедкин#Новости#Культура#ЕАО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика