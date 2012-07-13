Биробиджанский кукольный театр отправился на фестиваль в Анапу

БИРОБИДЖАН. 13 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Единственный в ЕАО театр кукол отправился показывать свое мастерство на фестиваль «Море, вдохновение, театр» в Анапе. Об этом сообщила газета «Биробиджанская звезда», передает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказал накануне отъезда директор «Кудесника» Александр Кириенко, этот фестиваль-конкурс соберет профессиональные и любительские творческие коллективы со всей страны.

«Фестиваль призван помочь возрождению, сохранению и развитию национальных культур и укреплению межнационального сотрудничества через творчество», - сообщил А.Кириенко.

Этим задачам «Кудесник» подходит вполне: в его репертуаре и обработки русских народных сказок, и постановки по мотивам древних еврейских легенд. В Анапу поехала группа из пяти человек. Она повезла спектакль «Заяц, лиса, петух» по мотивам известной народной сказки. Артисты из ЕАО надеются на успех - на аналогичном фестивале в Петербурге актриса «Кудесника» Елена Фёдорова получила диплом за лучшее исполнение женской роли!

«Кудесник» отправился в Анапу на собственные заработанные средства. Мечта биробиджанских актеров – завоевать на фестивале «Море, вдохновение, театр» Гран-при.