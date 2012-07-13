Владивостокским любительницам драгоценностей стоит быть настороже

ВЛАДИВОСТОК. 13 июля. ВОСТОК-МЕДИА – Во Владивостоке произошли два схожих преступления. Злоумышленники неслышно подкрадывались к женщинам и похищали у них золотые украшения.

Так, 74-летняя жительница Первомайского района около 14:00 неспешно возвращалась домой с покупками. Желая поскорее оказаться дома, решила сократить путь и свернула на тропинку, которая проходила между гаражами. Неожиданно к женщине подошел неизвестный и сорвал с ее шеи золотую цепь с украшениями стоимостью почти 10 тысяч рублей, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Пока потерпевшая не успела опомниться, преступник стремительно скрылся в ближайшей подворотне. Женщина решила не оставлять это дерзкое ограбление безнаказанным и обратилась за помощью к полицейским. Единственное, что ей удалось хорошо запомнить - это детали одежды грабителя, одетого в серую куртку, лицо его полностью скрывал капюшон.

Вечером с аналогичным заявлением в полицию обратилась еще одна потерпевшая. Она рассказала, что в районе улицы Вилкова неизвестный шел следом за ней, и, догнав, рывком сорвал с нее цепочку. И в этом случае грабитель скрывал лицо капюшоном. В полиции женщина оценила нанесенный ей ущерб в 30 тысяч рублей.

Как сообщают полицейские, злоумышленники действуют быстро и дерзко, нападают неожиданно, поэтому потерпевшие не успевают разглядеть своего обидчика. По данным фактам возбуждены уголовные дела, проводятся специальные мероприятия по розыску злоумышленников.

Управление МВД России по Приморскому краю просит гостей и жителей Приморья своевременно обращаться за помощью в полицию в случае, если они стали жертвой преступления. Помните, что время, прошедшее с момента его совершения, может стать отличной возможностью для злоумышленников сбыть похищенное, а также скрыться от преследования. От того, насколько быстро вы сообщите о преступлении в органы внутренних дел, зависит сохранность вашего имущества и возможность справедливого наказания тех, кто любит поживиться за чужой счет.

Сотрудники полиции просят граждан соблюдать разумную осторожность. Самый действенный способ избежать подобного нападения – не провоцировать потенциальных преступников ценными вещами и украшениями, выставленными напоказ, тем более – в малолюдных и плохо освещенных местах.