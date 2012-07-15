Российские мужчины влюбляются безоглядно

ВЛАДИВОСТОК. 15 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Исследовательский центр рекрутингового портала «Superjob.ru» поинтересовался у россиян, верят ли они в любовь с первого взгляда. Как оказалось, в то, что это светлое чувство может возникнуть в первые же минуты знакомства, верит подавляющее большинство наших сограждан (70%).

Среди них немало тех, кому на протяжении жизни доводилось испытывать любовь с первого взгляда (53%). «Любить, как мне кажется, - это когда не только жить, но даже дышать друг без друга невозможно!»; «Для меня интуиция всегда имела большое значение. И когда я ей следовала, всё было правильно», - комментируют свои ощущения респонденты.

Правда, по признанию некоторых участников опроса, иногда такая любовь несёт не только радость: «Это великолепно, летать какое-то время. Не ходить, а именно летать! Но потом – настолько болезненное, долгое разочарование...» .

Любопытно, что мужчины попадают под воздействие первого впечатления заметно чаще женщин: любовь с первого взгляда испытывали 57% представителей сильного пола и только 46% дам. Кроме того, чем старше респонденты, тем больше среди них тех, кому доводилось влюбляться с первого взгляда (60% среди россиян старше 45 лет против 48% среди респондентов моложе 24 лет). Причём некоторые из них смогли пронести свою страсть через годы и остаться вместе: «38 лет продолжается это чувство. Великолепно!»

Верят в существование любви с первого взгляда, но никогда не испытывали этого чувства 17% опрошенных. «Надеюсь её встретить!» - мечтают они. Как уже отмечалось, женщины чуть реже становятся мишенью для стрел Купидона – чаще они сами становятся объектами страсти. «В отношении меня возникало такое чувство, но сама я его не испытывала», - поясняют участницы опроса, верящие в любовь с первого взгляда (21%).

Скептически к внезапно вспыхивающей любви относятся 19% наших соотечественников. «С первого взгляда может возникнуть симпатия, пробежать искра»; «С первого взгляда, допустим, можно влюбиться, но не полюбить»; «Любовь – это возвышенное чувство. Оно не появляется из ниоткуда. К нему нужно прийти», - философствуют они. Чаще остальных это мнение разделяют респонденты в возрасте 25-34 лет (25%): «Как можно полюбить человека, если ты ничего о нём не знаешь? Может, это актуально для школьников, но не для взрослых людей…» Реже верят в любовь с первого взгляда и женщины (22% против 17% среди мужчин). «С первого взгляда может быть только влечение, а любовь строится со временем на доверии и уважении», - комментируют дамы.

Затруднились ответить на предложенный вопрос 11% участников опроса. Большинству из них для любви недостаточно только визуального образа: «С первого общения – верю»; «Человек может понравиться с первого взгляда (красивый), а всё остальное в нём можно разглядеть уже потом...»