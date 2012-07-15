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Posted 14 июля 2012, 22:02

Published 14 июля 2012, 22:02

Modified 17 сентября 2022, 11:26

Updated 17 сентября 2022, 11:26

В Приморье крупный чиновник "нагрел" госказну на миллионы?

14 июля 2012, 22:02
Сюжет
Происшествие
В громком деле пока разбираются следователи

ВЛАДИВОСТОК. 15 июля. ВОСТОК-МЕДИА – В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае Юрия Беленца по статье «Превышение должностных полномочий».
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, Юрий Беленец, в нарушение федерального закона, без проведения конкурса, заключил с одной из фирм госконтракт на уничтожение партии свинины, не имевшей документов, подтверждающих ее безопасность.
В результате к оказанию услуг по уничтожению мясопродукции не была допущена организация, готовая оплатить аналогичную работу суммой вдвое меньше той, которая была фактически выплачена. Вследствие этого федеральному бюджету был причинен ущерб более чем на 17 миллионов рублей.
Расследование уголовного дела продолжается.

А.М.
Фото: http://ca.rosim.ru/press.aspx?CatalogId=570062&year=2012&d_no=656358&print=1

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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