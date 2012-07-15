В Приморье крупный чиновник "нагрел" госказну на миллионы?

ВЛАДИВОСТОК. 15 июля. ВОСТОК-МЕДИА – В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае Юрия Беленца по статье «Превышение должностных полномочий».

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в следственном управлении Следственного комитета России по Приморскому краю, Юрий Беленец, в нарушение федерального закона, без проведения конкурса, заключил с одной из фирм госконтракт на уничтожение партии свинины, не имевшей документов, подтверждающих ее безопасность.

В результате к оказанию услуг по уничтожению мясопродукции не была допущена организация, готовая оплатить аналогичную работу суммой вдвое меньше той, которая была фактически выплачена. Вследствие этого федеральному бюджету был причинен ущерб более чем на 17 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.