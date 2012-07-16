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Posted 16 июля 2012, 02:36

Published 16 июля 2012, 02:36

Modified 17 сентября 2022, 11:24

Updated 17 сентября 2022, 11:24

Амурские общественники убеждают неблагополучных матерей не отказываться от новорожденных

16 июля 2012, 02:36
Решать проблему "отказников" возьмется новая служба

БЛАГОВЕЩЕНСК. 16 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В Приамурье организуют службу по профилактике отказов от новорожденных. Перспективы ее создания обсудили в Благовещенском социальном центре «Доброта». За круглым столом собрались представители региональных министерств здравоохранения, социальной защиты населения, образования и науки, а также органов опеки и общественных организаций.

Инициаторы – областная общественная организация содействия приёмным семьям «Мамонтёнок» и социальный центр «Доброта». Почти за 2 года волонтёры организаций помогли 15 амурчанкам, отказавшимся от ребенка, изменить это решение. Служба планирует работать с мамами, которые ещё находятся в роддомах. Без внимания их не оставят как минимум полгода, пока не решатся основные проблемы, из-за которых женщина вынуждена отдавать новорожденного. Сейчас программа по профилактике отказов действует уже в 20 российских регионах. В итоге от трети до половины «отказников» удается оставить в родной семье.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Амурская область
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