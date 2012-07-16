Амурские общественники убеждают неблагополучных матерей не отказываться от новорожденных

Инициаторы – областная общественная организация содействия приёмным семьям «Мамонтёнок» и социальный центр «Доброта». Почти за 2 года волонтёры организаций помогли 15 амурчанкам, отказавшимся от ребенка, изменить это решение. Служба планирует работать с мамами, которые ещё находятся в роддомах. Без внимания их не оставят как минимум полгода, пока не решатся основные проблемы, из-за которых женщина вынуждена отдавать новорожденного. Сейчас программа по профилактике отказов действует уже в 20 российских регионах. В итоге от трети до половины «отказников» удается оставить в родной семье.