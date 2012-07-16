Камчатский депутат всё-таки раскошелился

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 16 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Работникам ОАО «Петропавловская судоверфь» начали выплачивать долги по заработной плате. Об этом сообщили в министерстве социального развития и труда в Камчатском крае.

«Мы получили информацию от представителя управляющей компании Алексея Усова, что с 1 по 11 июля произведены выплаты заработной платы на ОАО «Петропавловская судоверфь» в размере 2,254 миллиона рублей», - сообщила министр социального развития и труда края Инесса Койрович. По её словам, предоставлен график погашения заложенности по заработной плате и работникам ЗАО «Судоверфьрыба». Задолженность в сумме 8,3 миллиона рублей руководство предприятия обязуется погасить до 10 августа.

Кроме того, на ООО «Пымта» образована Комиссия по трудовым спорам. Приём заявлений работников осуществляется службой кадров. По данным самого предприятия, общий долг на 6 июля перед работниками составляет 16,2 миллиона рублей.

«Недопустимая ситуация сложилась на предприятии «Пымта», люди не получают зарплату с марта», - подчеркнула Инесса Койрович. Она добавила, что министерство социального развития и труда Камчатского края жестко контролирует исполнение графиков погашения задолженности, оказывает юридическую помощь сотрудникам предприятий-должников.

Депутат Городской Думы Петропавловска Алексей Усов - один из учредителей ООО «Пымта» и ОАО «Петропавловская судоверфь». На совещании в краевой администрации в середине июня он обещал погасить долги перед работниками своих предприятий в течение полутора месяцев.

В мае генеральный директор ОАО «Петропавловская судоверфь» А. Усов был дисквалифирован на один год за нарушение сроков выплаты заработной платы. Кроме того, тогда же его оштрафовали на 4 тысячи рублей за не предоставление отчётов о задержке зарплаты в органы статистики.