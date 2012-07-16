Комсомольские авиастроители поедут на форум "Инженеры будущего 2012"

Posted 15 июля 2012, 23:35
Published 15 июля 2012, 23:35
Modified 17 сентября 2022, 11:24
Updated 17 сентября 2022, 11:24
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 16 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Комсомольские авиастроители готовятся ко второму Международному молодежному промышленному форуму «Инженеры будущего 2012», организованному Союзом машиностроителей России.
Несколько дней осталось до торжественного открытия слета молодых машиностроителей на берегу озера Байкал. 19 июля в Иркутской области соберутся 1600 участников и гостей от 500 промышленных компаний и университетов из 50 стран мира.
Форум «Инженеры будущего – 2012 года» - это палаточный лагерь для молодых специалистов и управленцев, занятых в промышленности, а также студентов технических вузов России, ближнего и дальнего зарубежья.
В программе форума: более 20 образовательных сервисов, лекции и семинары от руководства ведущих предприятий России и Европы, глобальная ярмарка вакансий от промышленных компаний, выставка достижений научно-технического творчества молодежи, мастер-классы, тренинги и деловые игры от лидеров корпоративного образования, конференции и круглые столы по актуальным вопросам развития промышленности, а также спорт и туризм на берегу озера Байкал.
В прошлом году инженеры КнААПО блестяще выступили на форуме, заняв первое место в корпоративном рейтинге, сообщили в пресс-службе предприятия. Хорошие результаты показали комсомольчане и в личном зачете. В первой двадцатке оказались 10 молодых авиастроителей. Юрий Тырговец, заместитель начальника цеха основного производства стал лидером форума, показав наилучший результат.
В этом году инженеры авиационного объединения вновь настроены на победу. Хабаровское региональное отделение представят 26 молодых специалистов, которые выступят как в качестве организаторов, так и в качестве участников.
«Форум хоть и промышленный, но люди там участвую разносторонние, - говоритчлен команды КнААПО Лия Рубан,- Чтоб занять каждого, мы готовим обширную культурно-развлекательную программу. Она будет насыщена спортивными, интеллектуальными и творческими конкурсами.
Когда ехали на «Инженеры будущего 2011», не знали, что нас ждет. Поэтому приходилось много импровизировать. В этом году мы серьезно подготовились. Тот уровень, который наша команда достигла в прошлом году, намерены сохранить и вернуться только с победой. Лично я планирую провести это время продуктивно: наладить связи с молодежью других предприятий и почерпнуть для себя много нового».
фото пресс-служба КнААПО