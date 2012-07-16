Комсомольские авиастроители поедут на форум "Инженеры будущего 2012"

Когда ехали на «Инженеры будущего 2011», не знали, что нас ждет. Поэтому приходилось много импровизировать. В этом году мы серьезно подготовились. Тот уровень, который наша команда достигла в прошлом году, намерены сохранить и вернуться только с победой. Лично я планирую провести это время продуктивно: наладить связи с молодежью других предприятий и почерпнуть для себя много нового».