Нелегальные дрова житель Хабаровского края пытался провезти по закону

В ходе судебного заседания установлено, что В. Гусев с целью легализации перевозки древесины для личных нужд, 20 января этого года прибыл на производственную базу села Дрофа, где передал деньги генеральному директору за предоставление чистых товарно-транспортных накладных и накладных с печатями предприятий.