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Posted 15 июля 2012, 22:22

Published 15 июля 2012, 22:22

Modified 17 сентября 2022, 11:24

Updated 17 сентября 2022, 11:24

Нелегальные дрова житель Хабаровского края пытался провезти по закону

15 июля 2012, 22:22
Сюжет
Происшествие
Ему дали условный срок

ХАБАРОВСК. 16 июля. ВОСТОК-МЕДИА - За совершение коммерческого подкупа осужден житель поселка Хор района имени Лазо.

В ходе судебного заседания установлено, что В. Гусев с целью легализации перевозки древесины для личных нужд, 20 января этого года прибыл на производственную базу села Дрофа, где передал деньги генеральному директору за предоставление чистых товарно-транспортных накладных и накладных с печатями предприятий.

В. Гусев вину в совершении указанного преступления признал в полном объеме.

Суд района имени Лазо приговорил В. Гусева к одному году лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Приговор в законную силу еще не вступил, сообщили РИА «Восток-Медиа» в прокуратуре Хабаровского края.

фото ru-stroyka.com

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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