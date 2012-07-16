Нелегальные дрова житель Хабаровского края пытался провезти по закону

Posted 15 июля 2012, 22:22
Published 15 июля 2012, 22:22
Modified 17 сентября 2022, 11:24
Updated 17 сентября 2022, 11:24
ХАБАРОВСК. 16 июля. ВОСТОК-МЕДИА - За совершение коммерческого подкупа осужден житель поселка Хор района имени Лазо.
В ходе судебного заседания установлено, что В. Гусев с целью легализации перевозки древесины для личных нужд, 20 января этого года прибыл на производственную базу села Дрофа, где передал деньги генеральному директору за предоставление чистых товарно-транспортных накладных и накладных с печатями предприятий.
В. Гусев вину в совершении указанного преступления признал в полном объеме.
Суд района имени Лазо приговорил В. Гусева к одному году лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. Приговор в законную силу еще не вступил, сообщили РИА «Восток-Медиа» в прокуратуре Хабаровского края.
фото ru-stroyka.com