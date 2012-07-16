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Posted 15 июля 2012, 21:33

Published 15 июля 2012, 21:33

Modified 17 сентября 2022, 11:24

Updated 17 сентября 2022, 11:24

С 1 августа всем работающим пенсионерам скорректируют пенсии

15 июля 2012, 21:33
Заявлять в ПФР ничего не нужно

ХАБАРОВСК. 16 июля. ВОСТОК-МЕДИА - С 1 августа увеличатся размеры трудовых пенсий по старости и по инвалидности у тех пенсионеров, кто в 2011 году осуществлял трудовую деятельность, а работодатель отчислял страховые взносы на страховую часть их пенсии.
Территориальными органами ПФР края в течение июля проводятся все необходимые организационные мероприятия по ежегодной корректировке страховой части трудовых пенсий жителей Хабаровского края, поэтому уже в августе работающие пенсионеры получат свои пенсии в новых, более высоких размерах.
Для этого обращаться с заявлением в территориальные органы ПФР не нужно. Такая корректировка страховой части трудовой пенсии осуществляется автоматически на основании данных о страховых взносах, имеющихся на индивидуальных лицевых счетах граждан в ПФР по состоянию на 1 июля.
Напомним, в течение 2012 года пенсии повышались два раза. С 1 февраля и с 1 апреля трудовые пенсии 360 тыс. жителей Хабаровского края были проиндексированы на 7% и дополнительно на 3,41%.
В результате средний размер трудовой пенсии по старости у нас в крае составил 11 270 руб., что более чем в 1,5 раза превышает региональный прожиточный минимум.
С 1 апреля 2012 года на 14,1% были проиндексированы социальные пенсии 30 тыс. пенсионеров, на 6% были увеличены размеры ежемесячных денежных выплат 100 тыс. получателей.

лз

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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