С начала года дальневосточные VIP-клиенты доверили Сбербанку свыше 2,6 миллиардов рублей

Posted 16 июля 2012, 04:54
Published 16 июля 2012, 04:54
Modified 17 сентября 2022, 11:24
Updated 17 сентября 2022, 11:24
ХАБАРОВСК. 16 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Свыше 2,6 млрд рублей средств VIP-клиентов привлек Дальневосточный банк Сбербанка России в 2012 году.
Свои двери для обслуживания особо значимых клиентов распахнули VIP-подразделения банка в крупнейших городах российского Дальнего Востока - Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске, Южно-Сахалинске, Биробиджане, Находке и Комсомольске-на-Амуре.
Как сообщил начальник отдела по работе с состоятельными клиентами Дальневосточного банка Сбербанка России Александр Соколов, за шесть месяцев работы VIP-клиентами банка стали 429 человек. Это, в первую очередь, состоятельные клиенты банка, а также руководители крупных предприятий и организаций региона.
Уже сейчас VIP-клиенты хранят в Дальневосточном банке Сбербанка России более 7,7 млрд рублей, а их кредитный портфель составляет более 500 млн рублей.
Для привилегированных клиентов оборудованы отдельные кабинеты с доступом в кассу, где в спокойной и конфиденциальной обстановке можно общаться с персональным менеджером.
Как пояснил Александр Соколов, минимальный объем средств от 4 млн рублей, размещенный в Сбербанке, обеспечивает клиенту индивидуальное банковское обслуживание в режиме 7/24.
Предложения для клиентов включают в себя как традиционные банковские продукты - вклады, кредиты, пластиковые карты «Премиум»-класса, так и новые, соответствующие растущей заинтересованности VIP-клиентов в высокодоходных инструментах, таких как участие в паевых инвестиционных фондах, брокерское обслуживание, доверительное управление, продукты инвестиционного и накопительного страхования жизни
Адреса VIP-подразделений Дальневосточного банка Сбербанка России:
г. Владивосток, Океанский проспект, 18;
г. Хабаровск, ул. Гамарника, 12;
г. Хабаровск, ул. Калинина, 28
г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, д. 149;
г. Благовещенск, ул.Зейская,240
г. Биробиджан, ул.Шолом-Алейхема,16;
г. Находка, ул. Портовая, д.3
г. Комосомольск-на-Амуре, ул. Красноармейская, д.18
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