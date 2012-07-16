С начала года дальневосточные VIP-клиенты доверили Сбербанку свыше 2,6 миллиардов рублей

ХАБАРОВСК. 16 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Свыше 2,6 млрд рублей средств VIP-клиентов привлек Дальневосточный банк Сбербанка России в 2012 году.

Свои двери для обслуживания особо значимых клиентов распахнули VIP-подразделения банка в крупнейших городах российского Дальнего Востока - Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске, Южно-Сахалинске, Биробиджане, Находке и Комсомольске-на-Амуре.

Как сообщил начальник отдела по работе с состоятельными клиентами Дальневосточного банка Сбербанка России Александр Соколов, за шесть месяцев работы VIP-клиентами банка стали 429 человек. Это, в первую очередь, состоятельные клиенты банка, а также руководители крупных предприятий и организаций региона.

Уже сейчас VIP-клиенты хранят в Дальневосточном банке Сбербанка России более 7,7 млрд рублей, а их кредитный портфель составляет более 500 млн рублей.

Для привилегированных клиентов оборудованы отдельные кабинеты с доступом в кассу, где в спокойной и конфиденциальной обстановке можно общаться с персональным менеджером.

Как пояснил Александр Соколов, минимальный объем средств от 4 млн рублей, размещенный в Сбербанке, обеспечивает клиенту индивидуальное банковское обслуживание в режиме 7/24.

Предложения для клиентов включают в себя как традиционные банковские продукты - вклады, кредиты, пластиковые карты «Премиум»-класса, так и новые, соответствующие растущей заинтересованности VIP-клиентов в высокодоходных инструментах, таких как участие в паевых инвестиционных фондах, брокерское обслуживание, доверительное управление, продукты инвестиционного и накопительного страхования жизни