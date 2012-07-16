Транспортные полицейские пообщались с пассажирами в аэропорту Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 16 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня, 16 июля, социально-профилактическую акцию «Час пассажира» провели транспортные полицейские Камчатки.

С 9.30 минут до 10.30 минут в аэропорту Петропавловска заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Камчатского ЛО МВД России на транспорте подполковник полиции Андрей Кононенко, представитель ФГУПКАП Вячеслав Воробьев и помощник Камчатского транспортного прокурора Роман Колощук отвечали на вопросы пассажиров аэропорта.

Социально-профилактическая акция «Час пассажира» стартовала на Дальнем Востоке 10 июля. Открыл её начальник УТ МВД России по ДФО генерал-майор полиции Василий Волков, который в аэропорту Хабаровска совместно с представителями правоохранительных и транспортных структур в течение часа отвечал на вопросы как пассажиров, так и представителей средств массовой информации.

Акция «Час пассажира» уже прошла на крупных объектах транспортной инфраструктуры Дальнего Востока: железнодорожных вокзалах Владивостока, Тынды, Комсомольска-на-Амуре, Уссурийска, Находки, в аэропорту Южно-Сахалинска. Цель акции - установление прямого диалога с пассажирами. Желание руководителей транспортной полиции узнать о проблемах безопасности на транспорте и вопросах, связанных с работой транспортной полиции региона, не из справок и отчётов, а из живого и конструктивного разговора с гражданами.

Акция нашла широкий отклик со стороны пассажиров. Большинство вопросов, которые они задавали, касались проблем, связанных с воздушными перевозками, а именно - перевозки домашних животных, оружия и т.д. На все заданные вопросы были даны компетентные ответы.

Андрей Кононеко рассказал журналистам региональных СМИ о том, что аэропорт - это единственная возможность жителям полуострова Камчатка связаться с «большой землей»,. Пассажиропоток особенно увеличивается в период летних отпусков и как правило, у многих путешествие не ограничивается только воздушным транспортом. Поэтому пассажирам аэропорта Петропавловск сотрудники транспортной полиции напомнили и разъяснили не только правила поведения на воздушном транспорте, но и на железнодорожном, а пассажирам с детьми объясняли правила детской безопасности, сообщила пресс-служба Камчатского ЛО МВД России на транспорте.