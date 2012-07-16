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Posted 15 июля 2012, 23:31

Published 15 июля 2012, 23:31

Modified 17 сентября 2022, 11:24

Updated 17 сентября 2022, 11:24

В Амурской области завелись игуаны

15 июля 2012, 23:31
Сюжет
Происшествие
Местные дачники сначала испугались

БЛАГОВЕЩЕНСК. 16 июля. ВОСТОК-МЕДИА - ГУ МЧС России по Амурской области сообщило, что в Благовещенске дачники обнаружили игуану на кустах черемухи. Это случилось 15 июля.
Хозяйка дачи рассказала, что сначала, увидев странное создание, она испугалась, но игуана вела себя спокойно, сидела на дереве, обхватив ветку лапами, и только наблюдала за людьми, когда они проходили мимо. На следующее утро хозяева дачи обнаружили гостью на том же месте и позвонили в службу спасения.
Сейчас сотрудники МЧС разыскивают хозяев экзотического животного, отмечая, что это не первая подобная находка.
Игуана ждет своих хозяев у спасателей. «Это не первая подобная находка экзотических животных, - прокомментировал начальник Главного управления МЧС России по Амурской области Виктор Бухта. - В 2010 году летом игуану нашли прямо в Благовещенске, она сидела на тротуаре. Сразу же после выхода первого сообщения в прессе хозяин нашелся. Надеемся, что и сегодняшнюю находку не выбросили, а она просто потерялась, и хозяева найдутся. Владельцу игуаны нужно позвонить по телефону 01 или 112 ».

А.М.

#Денис Объедкин#Новости#Амурская область#Происшествие
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