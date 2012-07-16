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Posted 16 июля 2012, 06:06

Published 16 июля 2012, 06:06

Modified 17 сентября 2022, 11:24

Updated 17 сентября 2022, 11:24

В одном из магазинов Владивостока изъято более 60 литров алкоголя

16 июля 2012, 06:06
Сюжет
Происшествие
Его продавали без лицензии

ВЛАДИВОСТОК. 16 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке состоялся очередной выезд рабочей группы межведомственной комиссии по регулированию алкогольного рынка. Рейды проходят в рамках проекта по общественному контролю за незаконной продажей алкогольной продукции, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли Приморского края, такие рейды комиссии позволяют выявить факты продажи алкогольной продукции без лицензии.
В результате проведенных мероприятий был установлен факт продажи алкогольной продукции без лицензии в магазине, расположенном во Владивостоке на улице Сахалинская. Сотрудниками полиции изъято из оборота более 60 литров алкоголя. Составлены протоколы об административном правонарушении. Вся алкогольная продукция, до решения суда о ее конфискации, помещена на склад временного хранения.
Напомним, что в состав комиссии входят предприниматели Приморья, общественные организации, сотрудники центра исполнения административного законодательства УМВД России по Приморскому краю, специалисты департамента лицензирования и торговли края.

А.А.
Фото с сайта http://skyrazor.ru/

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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