В одном из магазинов Владивостока изъято более 60 литров алкоголя

ВЛАДИВОСТОК. 16 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке состоялся очередной выезд рабочей группы межведомственной комиссии по регулированию алкогольного рынка. Рейды проходят в рамках проекта по общественному контролю за незаконной продажей алкогольной продукции, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли Приморского края, такие рейды комиссии позволяют выявить факты продажи алкогольной продукции без лицензии.

В результате проведенных мероприятий был установлен факт продажи алкогольной продукции без лицензии в магазине, расположенном во Владивостоке на улице Сахалинская. Сотрудниками полиции изъято из оборота более 60 литров алкоголя. Составлены протоколы об административном правонарушении. Вся алкогольная продукция, до решения суда о ее конфискации, помещена на склад временного хранения.

Напомним, что в состав комиссии входят предприниматели Приморья, общественные организации, сотрудники центра исполнения административного законодательства УМВД России по Приморскому краю, специалисты департамента лицензирования и торговли края.