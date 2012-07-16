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Posted 15 июля 2012, 21:47

Published 15 июля 2012, 21:47

Modified 17 сентября 2022, 11:24

Updated 17 сентября 2022, 11:24

В Приморье – возмущенная обстановка

15 июля 2012, 21:47
Всему виной магнитная буря

ВЛАДИВОСТОК. 16 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Геомагнитное поле 16 июля в Приморье возмущено, день неблагоприятен для здоровья по геофизическим факторам. Уровень солнечной активности возрос, но ни одна из пяти активных областей не способна производить процессы с заметными геомагнитными проявлениями.
17-18 июля в Приморье ожидаетя преимущественно слабовозмущенная геомагнитная обстановка, благоприятная для здоровья, сообщили РИА «Восток-Медиа» в Уссурийской астрофизической обсерватории.

А.М.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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