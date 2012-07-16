В Приморье – возмущенная обстановка

ВЛАДИВОСТОК. 16 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Геомагнитное поле 16 июля в Приморье возмущено, день неблагоприятен для здоровья по геофизическим факторам. Уровень солнечной активности возрос, но ни одна из пяти активных областей не способна производить процессы с заметными геомагнитными проявлениями.

17-18 июля в Приморье ожидаетя преимущественно слабовозмущенная геомагнитная обстановка, благоприятная для здоровья, сообщили РИА «Восток-Медиа» в Уссурийской астрофизической обсерватории.