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Posted 17 июля 2012, 05:04

Published 17 июля 2012, 05:04

Modified 17 сентября 2022, 11:24

Updated 17 сентября 2022, 11:24

Бывшего начальника управления утилизации завода "Звезда" будут судить

17 июля 2012, 05:04
Сюжет
Происшествие
Александр Киселев обвиняется в растрате

ХАБАРОВСК. 17 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Гулягин направил в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника управления утилизации Фе¬дерального государственного унитарного предприятия «Дальневосточный завод «Звезда» Александра Киселева по факту растраты денежных средств.
Следствием установлено, что обвиняемый, в одном случае используя свое служебное положение, совершил пособничество, а в другом организовал растрату денежных средств, принадлежащих федеральному государственному унитарному предприятию «Дальневосточный завод «Звезда», вверенных бывшему директору Юрию Шульгану.
По версии следствия, соучастники совместно разработали способ хищения денег предприятия. Затем руководитель завода «Звезда» заключил с ООО «Техпортал», ООО «Амант», созданными без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, договоры на выполнение работ, относящихся к ведению управления утилизации, контроль за исполнением которых был возложен на Киселева.
Фактически работы не выполнялись, несмотря на это обвиняемый подписал акты приемки выполненных работ, на основании, которых более 5 миллионов рублей были переведены на расчетные счета ООО и обналичены.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в управлении Генеральной прокуратуры в ДФО, уголовное дело направлено в Шкотовский районный суд Приморского края для рассмотрения.

лз

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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