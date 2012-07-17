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Posted 17 июля 2012, 01:49

Published 17 июля 2012, 01:49

Modified 17 сентября 2022, 11:24

Updated 17 сентября 2022, 11:24

Хабаровчанин обманул банду преступников

17 июля 2012, 01:49
Сюжет
Происшествие
Он хитростью вернул украденный телефон

ХАБАРОВСК. 17 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Рано утром в Северном округе Хабаровска в районе остановки «84-я школа» на припозднившегося прохожего напала группа неизвестных. Они избили мужчину и забрали у него сотовый телефон.

Добравшись домой, потерпевший позвонил в полицию. На место происшествия немедленно выехал экипаж группы задержания. Опросив потерпевшего, сотрудники вневедомственной охраны нашли способ быстро выйти на злоумышленников. Они попросили пострадавшего позвонить по номеру своего похищенного телефона, чтобы договориться о выкупе средства связи.

Уловка сработала и похититель согласился вернуть сотовый телефон за денежное вознаграждение, назначив встречу на той же остановке.

Для задержания подозреваемых в совершении грабежа прибыли три экипажа вневедомственной охраны. Двое полицейских сели в автомобиль заявителя, остальные заблокировали возможные пути отхода преступников. Ничего не подозревающие злоумышленники прибыли на встречу, где и были задержаны сотрудниками полиции.

В ходе досмотра у одного из задержанных был обнаружен похищенный мобильный телефон. Для дальнейших разбирательств все фигуранты были доставлены в отдел полиции № 11 Хабаровска. Проводится расследование, сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

фото skill.ru

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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