Хабаровчанин обманул банду преступников

В ходе досмотра у одного из задержанных был обнаружен похищенный мобильный телефон. Для дальнейших разбирательств все фигуранты были доставлены в отдел полиции № 11 Хабаровска. Проводится расследование, сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.