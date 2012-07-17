Судебные приставы Приморья приостановили работу детского сада

ВЛАДИВОСТОК. 17 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Судебные приставы Кавалеровского района Приморского края приостановили деятельность детского сада № 26 в поселке Рудный.

Как сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по Приморскому краю, причиной закрытия детского дошкольного учреждения послужили нарушения требований пожарной безопасности, которые были обнаружены сотрудниками пожарной инспекции в ходе проведения внеплановой проверки. Инспектором Кавалеровского района по пожарному надзору были установлены многочисленные нарушения. В частности, здание дошкольного учреждения не было оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей при пожаре. Кроме того, для отделки стен и полов на путях эвакуации первого и второго этажа были применены горючие материалы. Эти нарушения могли бы привести к пожару, то есть создать реальную угрозу жизни и здоровью людей.

В соответствии с решением суда о приостановлении деятельности детского сада № 26, судебным приставом было возбуждено исполнительное производство. Руководство детсада было предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и злостное неисполнение решения суда.