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Posted 17 июля 2012, 02:04

Published 17 июля 2012, 02:04

Modified 17 сентября 2022, 11:24

Updated 17 сентября 2022, 11:24

Судебные приставы Приморья приостановили работу детского сада

17 июля 2012, 02:04
Сюжет
Происшествие
Причиной закрытия дошкольного учреждения стали нарушения требований пожарной безопасности

ВЛАДИВОСТОК. 17 июля. ВОСТОК-МЕДИА - Судебные приставы Кавалеровского района Приморского края приостановили деятельность детского сада № 26 в поселке Рудный.
Как сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по Приморскому краю, причиной закрытия детского дошкольного учреждения послужили нарушения требований пожарной безопасности, которые были обнаружены сотрудниками пожарной инспекции в ходе проведения внеплановой проверки. Инспектором Кавалеровского района по пожарному надзору были установлены многочисленные нарушения. В частности, здание дошкольного учреждения не было оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей при пожаре. Кроме того, для отделки стен и полов на путях эвакуации первого и второго этажа были применены горючие материалы. Эти нарушения могли бы привести к пожару, то есть создать реальную угрозу жизни и здоровью людей.
В соответствии с решением суда о приостановлении деятельности детского сада № 26, судебным приставом было возбуждено исполнительное производство. Руководство детсада было предупреждено об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и злостное неисполнение решения суда.

А.А.
Фото с сайта http://forum.allinform.by/

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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