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Posted 16 июля 2012, 23:53

Published 16 июля 2012, 23:53

Modified 17 сентября 2022, 11:24

Updated 17 сентября 2022, 11:24

В Комсомольске активно ремонтируют дворы

16 июля 2012, 23:53
В 2012-ом году на это потратят 140 миллионов рублей

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 17 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В этом году в Комсомольске-на-Амуре должен быть отремонтирован 391 двор.

Из них в Центральном округе будут приведены в порядок 214 дворов, в Ленинском округе – 177 дворов. Работы будут проходить как по капитальному, так и по текущему ремонту.

Для этих работ направлено около 140 миллионов рублей, из которых 90 миллионов выделено из средств краевого дорожного фонда, 50 миллионов – за счет местного бюджета.

На сегодняшний день отремонтировано 90 дворовых территорий. В 31 дворе продолжаются работы. Их ведут специалисты пяти подрядных строительных организаций. Сообщили в пресс-службе администрациигорода.

На состоявшемся в прошедший понедельник аппаратном совещании глава Комсомольска-на-Амуре Владимир Михалев потребовал ускорить темп ремонтных работ и усилить контроль над их качеством.

Также мэр дал задание разработать план ремонта дворовых территорий на 2013 год и усилить работу по привлечению средств из краевого дорожного фонда.

фото beon.ru

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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