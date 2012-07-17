В Комсомольске активно ремонтируют дворы

Posted 16 июля 2012, 23:53
Published 16 июля 2012, 23:53
Modified 17 сентября 2022, 11:24
Updated 17 сентября 2022, 11:24
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ. 17 июля. ВОСТОК-МЕДИА - В этом году в Комсомольске-на-Амуре должен быть отремонтирован 391 двор.
Из них в Центральном округе будут приведены в порядок 214 дворов, в Ленинском округе – 177 дворов. Работы будут проходить как по капитальному, так и по текущему ремонту.
Для этих работ направлено около 140 миллионов рублей, из которых 90 миллионов выделено из средств краевого дорожного фонда, 50 миллионов – за счет местного бюджета.
На сегодняшний день отремонтировано 90 дворовых территорий. В 31 дворе продолжаются работы. Их ведут специалисты пяти подрядных строительных организаций. Сообщили в пресс-службе администрациигорода.
На состоявшемся в прошедший понедельник аппаратном совещании глава Комсомольска-на-Амуре Владимир Михалев потребовал ускорить темп ремонтных работ и усилить контроль над их качеством.
Также мэр дал задание разработать план ремонта дворовых территорий на 2013 год и усилить работу по привлечению средств из краевого дорожного фонда.
фото beon.ru